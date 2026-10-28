Revelan audios antes del fatal accidente de trenes en España: momentos de confusión

Los audios de las comunicaciones entre los maquinistas y el personal ferroviario antes del fatal accidente de trenes en España han dejado al descubierto momentos de confusión que ahora forman parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La tragedia se registró en el corredor de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla, donde un tren AVE de Renfe chocó contra la parte trasera de una unidad de Iryo que se encontraba detenida en la vía. El último reporte informa 68 personas fallecidas y más de 150 heridas.

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En las grabaciones se escucha a la maquinista del tren de Iryo explicar que no podía reanudar la marcha debido a problemas con el sistema de señalización. Ante esta situación, informó que permanecía detenida antes de una señal de entrada. Desde la estación le respondieron que esperara y que, si continuaban los inconvenientes, volviera a comunicarse con el personal encargado de gestionar la circulación ferroviaria.

La situación se complicó con la comunicación relacionada con el tren que circulaba detrás de la unidad inmovilizada. De acuerdo con la reconstrucción de los audios, el segundo maquinista también estableció contacto para consultar cómo debía proceder. Sin embargo, según el reporte, no recibió una instrucción de detenerse, sino que se le permitió continuar su recorrido, pese a que el tren que iba adelante permanecía detenido.



Servicios de emergencia trabajando en el lugar del accidente de tren en Urda. Foto: AFP.

Uno de los fragmentos difundidos refleja la incertidumbre que se vivía en ese momento. Mientras se hablaba de los problemas técnicos de la unidad y de las condiciones en las que avanzaba, también se escuchan intercambios entre el personal encargado de recibir y transmitir la información.

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"Tiene un meta 40, entonces está avanzando hasta que se detenga. Espera un momento, sí, pero no estaba llegando en trayecto", se escucha antes del impacto.

Estas comunicaciones se han convertido en un elemento relevante para establecer si hubo fallas de coordinación y por qué no se habría advertido oportunamente al segundo tren sobre la presencia del primero en la vía.



Manifestaciones en España

Las consecuencias de esta tragedia provocaron protestas frente a la zona del Ministerio de Transporte, en Madrid, donde manifestantes exigieron la renuncia del ministro Óscar Puente. Los reclamos también se dirigieron al Gobierno de Pedro Sánchez, en medio de cuestionamientos por la seguridad de las vías y los antecedentes de otros accidentes ferroviarios.