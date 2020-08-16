Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Sevilla

Sevilla

  • Dos niños secuestrados en Sevilla fueron liberados; madre sigue en cautiverio
    Suminsitrada por la comunidad
    Pacífico

    Liberan a dos menores secuestrados en Sevilla; su mamá sigue en poder de un grupo armado

    En este momento, su madre continúa retenida por un grupo armado que ya fue identificado por las autoridades y que delinque en esa zona del departamento del Valle.

  • Hombres armados secuestraron a medica de Hospital Centenario de Sevilla.
    Blu Radio
    Pacífico

    Con gigantesco operativo policial buscan a médica y sus hijos secuestrados en Sevilla, Valle

    Autoridades buscan a la profesional y sus hijos secuestrados por hombres armados. La comunidad denunció que fueron vistos por última vez cuando la profesional estaba en el colegio de los niños.

  • Racismo en España contra Marcos Acuña y Quique Sánchez
    Foto: AFP
    Fútbol

    Racismo en los estadios españoles: insultos a jugadores y entrenadores desatan polémica

    Durante el partido entre Getafe y Sevilla, se registraron incidentes de insultos racistas hacia jugadores y entrenadores, reavivando la discusión sobre la intolerancia en el deporte. Además, Vinicius Jr y otros jugadores condenaron enérgicamente estos actos, instando a medidas más severas contra los culpables.

  • Una foto tomada el 27 de enero de 2024 muestra el póster creado para la 'Semana Santa de Sevilla 2024' durante la presentación oficial del póster en Sevilla.
    El póster oficial seleccionado para las festividades de la Semana Santa en Sevilla (sur) ha despertado la ira de los ultraconservadores, quienes exigen su retirada, considerándolo "ofensivo" para los católicos.
    Foto: AFP
    Religión

    Polémica por imagen de un Cristo “afeminado” en España; esta es la foto

    Destinado a ser expuesto por toda una ciudad de España, el cartel desató la polémica en las redes sociales, donde numerosos internautas y una asociación católica ultraconservadora denunciaron su carácter "sexualizado".

  • Shakira, Karol G y Bizarrap en los Latin Grammy
    Shakira, Karol G y Bizarrap en los Latin Grammy
    Foto: AFP.
    Entretenimiento

    Latin Grammy: Shakira, Karol G y Bizarrap fueron los grandes protagonistas

    La colombiana Karol G se llevó los galardones a Mejor álbum del año y Mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito', así como el de mejor fusión/interpretación urbana, por 'TQG', junto a Shakira.

  • Rosalía, Shakira y Maluma
    Rosalía, Shakira y Maluma
    Foto: AFP.
    Entretenimiento

    Rosalía, Shakira y Maluma se suman a la gala de entrega de los Latin Grammy en Sevilla

    Rosalía está nominada en los Latin Grammy a Grabación del Año; Shakira tiene siete nominaciones, entre ellas Grabación del Año, y tres nominaciones diferentes a Canción del Año; y Maluma es candidato a Grabación del Año y Mejor Canción Tropical.

  • Sergio Ramos
    Sergio Ramos
    Foto: AFP
    Mundo

    Robaron en casa de Sergio Ramos en Sevilla; sus cuatro hijos lo vieron todo

    Los ladrones se llevaron de la casa de Sergio Ramos prendas y complementos de lujo, así como dinero en efectivo.

  • Sergio Ramos - Sevilla.jpg
    Sergio Ramos - Sevilla //
    Foto: X @SevillaFC
    Fútbol

    Sergio Ramos regresa al Sevilla, club que lo vio debutar como profesional

    Luego de una exitosa historia con el Real Madrid y el PSG, Sergio Ramos vuelve a casa en donde podría ser el cierre de su carrera como futbolista profesional.

  • Sergio Rico.JPG
    Sergio Rico, portero del PSG.
    Foto: AFP.
    Fútbol

    Luego de tres meses, Sergio Rico salió del hospital: “Me siento muy emocionado, muy feliz”

    El arquero Sergio Rico había ingresado al hospital desde el pasado 28 de mayo por un traumatismo craneoencefálico, tras sufrir un accidente con un caballo en la romería del Rocío en el sur de España.

  • Quincy Promes.jpg
    Quincy Promes
    Foto: AFP
    Deportes

    Quincy Promes, el jugador que dejó el fútbol para traficar 1.300 kilos de cocaína

    Quincy Promes, exjugador del Ajax e internacional con Países Bajos es sospechoso de participar en narcotráfico y en una organización criminal.

CARGAR MÁS