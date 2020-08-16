Blu Radio Sevilla
Liberan a dos menores secuestrados en Sevilla; su mamá sigue en poder de un grupo armado
En este momento, su madre continúa retenida por un grupo armado que ya fue identificado por las autoridades y que delinque en esa zona del departamento del Valle.
Con gigantesco operativo policial buscan a médica y sus hijos secuestrados en Sevilla, Valle
Autoridades buscan a la profesional y sus hijos secuestrados por hombres armados. La comunidad denunció que fueron vistos por última vez cuando la profesional estaba en el colegio de los niños.
Racismo en los estadios españoles: insultos a jugadores y entrenadores desatan polémica
Durante el partido entre Getafe y Sevilla, se registraron incidentes de insultos racistas hacia jugadores y entrenadores, reavivando la discusión sobre la intolerancia en el deporte. Además, Vinicius Jr y otros jugadores condenaron enérgicamente estos actos, instando a medidas más severas contra los culpables.
Polémica por imagen de un Cristo “afeminado” en España; esta es la foto
Destinado a ser expuesto por toda una ciudad de España, el cartel desató la polémica en las redes sociales, donde numerosos internautas y una asociación católica ultraconservadora denunciaron su carácter "sexualizado".
Latin Grammy: Shakira, Karol G y Bizarrap fueron los grandes protagonistas
La colombiana Karol G se llevó los galardones a Mejor álbum del año y Mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito', así como el de mejor fusión/interpretación urbana, por 'TQG', junto a Shakira.
Rosalía, Shakira y Maluma se suman a la gala de entrega de los Latin Grammy en Sevilla
Rosalía está nominada en los Latin Grammy a Grabación del Año; Shakira tiene siete nominaciones, entre ellas Grabación del Año, y tres nominaciones diferentes a Canción del Año; y Maluma es candidato a Grabación del Año y Mejor Canción Tropical.
Robaron en casa de Sergio Ramos en Sevilla; sus cuatro hijos lo vieron todo
Los ladrones se llevaron de la casa de Sergio Ramos prendas y complementos de lujo, así como dinero en efectivo.
Sergio Ramos regresa al Sevilla, club que lo vio debutar como profesional
Luego de una exitosa historia con el Real Madrid y el PSG, Sergio Ramos vuelve a casa en donde podría ser el cierre de su carrera como futbolista profesional.
Luego de tres meses, Sergio Rico salió del hospital: “Me siento muy emocionado, muy feliz”
El arquero Sergio Rico había ingresado al hospital desde el pasado 28 de mayo por un traumatismo craneoencefálico, tras sufrir un accidente con un caballo en la romería del Rocío en el sur de España.
Quincy Promes, el jugador que dejó el fútbol para traficar 1.300 kilos de cocaína
Quincy Promes, exjugador del Ajax e internacional con Países Bajos es sospechoso de participar en narcotráfico y en una organización criminal.