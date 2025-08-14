Liberan a dos menores secuestrados en Sevilla; su mamá sigue en poder de un grupo armado

La Policía del Valle confirmó que fueron dejados en libertad los dos menores de edad secuestrados en Sevilla.

Familiares llegaron hasta las montañas de ese municipio para lograr rescatarlos.

Los niños fueron retenidos en contra de su voluntad junto a su madre, Daniela Hernández Montoya, empresaria y médica del Hospital Centenario del municipio de Sevilla, cuando salían de su jornada escolar.

En este momento, su madre continúa retenida por un grupo armado que ya fue identificado por las autoridades y que delinque en esa zona del departamento del Valle.

La primera información indica que los hombres armados aún la tienen retenida en la parte alta de la zona rural.

En la mañana de este viernes se realizará un consejo de seguridad con presencia de autoridades locales y departamentales para tomar algunas medidas y esclarecer lo sucedido con la víctima que permanece en manos de los grupos ilegales.

