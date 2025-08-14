Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Polémica Carlos Ramón González
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Liberan a dos menores secuestrados en Sevilla; su mamá sigue en poder de un grupo armado

Liberan a dos menores secuestrados en Sevilla; su mamá sigue en poder de un grupo armado

En este momento, su madre continúa retenida por un grupo armado que ya fue identificado por las autoridades y que delinque en esa zona del departamento del Valle.

Dos niños secuestrados en Sevilla fueron liberados; madre sigue en cautiverio.
Dos niños secuestrados en Sevilla fueron liberados; madre sigue en cautiverio.
Suminsitrada por la comunidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 10:38 p. m.

La Policía del Valle confirmó que fueron dejados en libertad los dos menores de edad secuestrados en Sevilla.

Familiares llegaron hasta las montañas de ese municipio para lograr rescatarlos.

Los niños fueron retenidos en contra de su voluntad junto a su madre, Daniela Hernández Montoya, empresaria y médica del Hospital Centenario del municipio de Sevilla, cuando salían de su jornada escolar.

En este momento, su madre continúa retenida por un grupo armado que ya fue identificado por las autoridades y que delinque en esa zona del departamento del Valle.

La primera información indica que los hombres armados aún la tienen retenida en la parte alta de la zona rural.

En la mañana de este viernes se realizará un consejo de seguridad con presencia de autoridades locales y departamentales para tomar algunas medidas y esclarecer lo sucedido con la víctima que permanece en manos de los grupos ilegales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Valle del Cauca

Sevilla

Noticias de hoy