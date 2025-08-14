Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Con gigantesco operativo policial buscan a médica y sus hijos secuestrados en Sevilla, Valle

Con gigantesco operativo policial buscan a médica y sus hijos secuestrados en Sevilla, Valle

Autoridades buscan a la profesional y sus hijos secuestrados por hombres armados. La comunidad denunció que fueron vistos por última vez cuando la profesional estaba en el colegio de los niños.

Hombres armados secuestraron a medica de Hospital Centenario de Sevilla.
Hombres armados secuestraron a medica de Hospital Centenario de Sevilla.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 06:57 p. m.

La Policía del Valle del Cauca busca por zona rural de Sevilla a Daniela Hernández Montoya, empresaria y médica del Hospital Centenario de ese municipio, quien fue secuestrada por hombres fuertemente armados en momentos cuando ella estaba recogiendo a sus hijos en el colegio.

Información preliminar indica que fue obligada a subirse a un vehículo y, con videos de las cámaras de seguridad del municipio, rastrean la ubicación de la profesional y sus hijos. En las imágenes se ve un vehículo particular, seguido de una camioneta.

Piden su liberación

Amigos, familiares y comunidad del municipio de Sevilla, Valle, piden que sea liberada, mientras las autoridades con un equipo especial esperan lograr ubicarla para que pueda regresar junto a sus hijos a su casa.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Secuestro

Noticias de hoy