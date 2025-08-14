Con gigantesco operativo policial buscan a médica y sus hijos secuestrados en Sevilla, Valle

La Policía del Valle del Cauca busca por zona rural de Sevilla a Daniela Hernández Montoya, empresaria y médica del Hospital Centenario de ese municipio, quien fue secuestrada por hombres fuertemente armados en momentos cuando ella estaba recogiendo a sus hijos en el colegio.

Información preliminar indica que fue obligada a subirse a un vehículo y, con videos de las cámaras de seguridad del municipio, rastrean la ubicación de la profesional y sus hijos. En las imágenes se ve un vehículo particular, seguido de una camioneta.



Piden su liberación

Amigos, familiares y comunidad del municipio de Sevilla, Valle, piden que sea liberada, mientras las autoridades con un equipo especial esperan lograr ubicarla para que pueda regresar junto a sus hijos a su casa.

