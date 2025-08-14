Cancillería exigió la liberación de 2 colombianos detenidos en la isla Santa Rosa en Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó por medio de un comunicado su profunda preocupación por la detención irregular de dos ciudadanos colombianos mientras se encontraban en las inmediaciones de la isla de Santa Rosa, que está siendo reclamada por Colombia.

“Esta detención irregular fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral. Por tanto, el Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial”, dice el documento.

También aclaran de ninguna manera se puede interpretar que las actividades de estas personas estaban encaminadas al ejercicio de soberanía, sometimiento, o independencia de una porción territorial del Perú, por tanto no constituyen un “atentado contra la integridad nacional de esa República”, cargo por el cual se les investiga. Por todo lo anterior el Ministerio de Relaciones Exteriores exige la liberación inmediata de estos dos connacionales.

La gente llega en barco a la isla Santa Rosa, Perú, el 5 de agosto de 2025. Perú, el 5 de agosto de 2025, expresó su "enérgica protesta" por las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionando su soberanía sobre una isla amazónica en la frontera compartida entre los dos países, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. AFP

Por otro lado, el Invias aseguró que los dos detenidos en la isla Santa Rosa sí estaban vinculados con la institución y estaban haciendo trabajo de un muelle flotante. Aclaran que ambos contratistas de obra se encontraban en ejecución de actividades de batimetría, destinada a caracterizar el estado actual del canal de navegación y de las zonas de depósito y erosión del cauce. Los resultados de dicha actividad se utilizarían para ser comparados con las batimetrías levantadas en el año 2023, con el propósito de identificar cambios morfológicos, variaciones en el tirante y el comportamiento sedimentológico del río.

Dicen también en un comunicado que durante el desarrollo de estas actividades, el pasado martes 12 de agosto, integrantes del equipo técnico, un topógrafo identificado como Carlos Sánchez Ortegón y un ayudante identificado como Jhon Willington Amia, fueron retenidos por la Guardia Civil del Perú, sin mediación ni justificación previa, siendo conducidos a la Comisaría de Santa Rosa para su identificación y posterior judicialización ante la Fiscalía peruana, por eso solicitan a la Cancillería de la República el apoyo y colaboración para adelantar de manera