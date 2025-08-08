Blu Radio Isla Santa Rosa
Isla Santa Rosa
-
"Como pasó con San Andrés, pleito por la isla Santa Rosa sobrepasará varios gobiernos": Petro
El presidente reiteró que el litigio demandará tiempo y que debe unir a todo el país, incluso más allá de su mandato.
-
Presidenta de Perú aseguró que la soberanía no está en conflicto por la isla de Santa Rosa
Boluarte agradeció que varias instituciones políticas y la sociedad en general se hayan unido para pronunciarse respecto a la disputa por la isla.
-
Perú aseguró que no existe ninguna disputa por soberanía de la isla de Santa Rosa de Loreto
Por disposición de la presidenta Dina Boluarte, la presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría General de la República se pronunciaron respecto a las afirmaciones del presidente Petro.
-
Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa: presidente Petro
El mandatario colombiano afirmó que Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa, ni a las autoridades impuestas de facto en esa zona.
-
Delegación del Gobierno de Perú visita Santa Rosa mientras Petro está en Leticia
La visita de la comitiva del Gobierno peruano a Santa Rosa de Loreto coincidirá con la visita que Petro tiene previsto realizar este mismo jueves a Leticia.