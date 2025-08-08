Publicidad

Isla Santa Rosa

Isla Santa Rosa

  Banderas peruanas se ondean en isla de Santa Rosa mientras presidente Petro visita Leticia
    Banderas peruanas se ondean en isla de Santa Rosa.
    Foto: Suministrada
    Nación

    "Como pasó con San Andrés, pleito por la isla Santa Rosa sobrepasará varios gobiernos": Petro

    El presidente reiteró que el litigio demandará tiempo y que debe unir a todo el país, incluso más allá de su mandato.

  • Dina Boluarte, presidenta de Perú.jpg
    Dina Boluarte, presidenta de Perú //
    Foto: AFP
    Mundo

    Presidenta de Perú aseguró que la soberanía no está en conflicto por la isla de Santa Rosa

    Boluarte agradeció que varias instituciones políticas y la sociedad en general se hayan unido para pronunciarse respecto a la disputa por la isla.

  • Isla-Santa-Rosa-AFP.png
    Isla Santa Rosa
    Foto: AFP
    Nación

    Perú aseguró que no existe ninguna disputa por soberanía de la isla de Santa Rosa de Loreto

    Por disposición de la presidenta Dina Boluarte, la presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría General de la República se pronunciaron respecto a las afirmaciones del presidente Petro.

  • Gustavo Petro
    Gustavo Petro
    Foto: Presidencia - Juan Cano
    Nación

    Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa: presidente Petro

    El mandatario colombiano afirmó que Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa, ni a las autoridades impuestas de facto en esa zona.

  • Isla-Santa-Rosa-AFP.png
    Isla Santa Rosa
    Foto: AFP
    Nación

    Delegación del Gobierno de Perú visita Santa Rosa mientras Petro está en Leticia

    La visita de la comitiva del Gobierno peruano a Santa Rosa de Loreto coincidirá con la visita que Petro tiene previsto realizar este mismo jueves a Leticia.