Presidenta de Perú llegará este viernes a la isla amazónica reclamada por Colombia

La presidenta peruana, Dina Boluarte, llegará este viernes al distrito peruano de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla amazónica fronteriza reclamada por su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para liderar una campaña social y reclamar la soberanía peruana del territorio.

Así lo informó la noche del jueves la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, en Canal N, después de que el primer ministro, Eduardo Arana, adelantara este miércoles que la mandataria viajaría esta semana a Santa Rosa.

"Mañana la presidenta va a liderar nuevamente una campaña de acción social. La semana pasada ya hubo una liderada por el primer ministro y el día de mañana está la misma presidenta acudiendo", indicó León al canal televisivo.

Agregó que esta campaña social pretende acercar los servicios del Estado al ciudadano y repriorizar proyectos de inversión "que hacen falta en la zona".

Este miércoles, el primer ministro anunció que la visita de la presidenta se realizará esta semana, aunque no detalló el día en que está previsto que se produzca este viaje a Santa Rosa de Loreto, que junto a la ciudad colombiana de Leticia y a la brasileña Tabatinga, conforman la triple frontera de estos países en el río Amazonas.

Isla Santa Rosa Foto: AFP

Arana ya encabezó el pasado jueves una delegación de ministros del Ejecutivo peruano que visitó Santa Rosa de Loreto, a la vez que Petro visitaba Leticia para conmemorar en esta ciudad la Batalla de Boyacá y reiterar que no reconocía a las autoridades peruanas en ese distrito fronterizo recientemente creado por Perú.

Sin embargo, ese día Boluarte no pudo llegar, ya que se encontraba de gira por Asia, donde realizó visitas oficiales a Japón e Indonesia.

Durante esta semana, se han vivido varios momentos de tensión entre ambos países por esta disputa, como la detención de dos topógrafos colombianos que se encontraban trabajando en Santa Rosa sin autorización o la colocación de una bandera de Colombia en este territorio peruano por parte del precandidato presidencial de este país Daniel Quintero.

El Gobierno colombiano mantiene que Santa Rosa debería pertenecer a Colombia, al considerar que es supuestamente una isla surgida después del tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países, en la que Perú entregó a Colombia el territorio entre los ríos Caquetá y Putumayo, además de darle acceso al Amazonas a través del trapecio amazónico, donde se encuentra Leticia, que hasta entonces era peruana.

Mientras, el Gobierno de Perú sostiene que su soberanía sobre Santa Rosa es indiscutible, por ser parte de Chinería, en la triple frontera amazónica con Colombia y Brasil, asignada en 1929 al país andino, y encontrarse en el lado peruano de la línea de frontera demarcada en 1922 a perpetuidad.

El reclamo de Petro se dio después de que el Gobierno de Perú elevase a la categoría de municipio a Santa Rosa de Loreto, una población desde sus inicios hace más de 50 años ha estado administrada por el Estado peruano, como parte hasta ahora del municipio de Yavarí, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, de la región amazónica de Loreto, la más extensa del país.

Detrás de la postura de Petro está la posibilidad de que el río Amazonas se desplace hacia el sur y deje al puerto de Leticia seco y taponado por la población de Santa Rosa de Loreto, que eventualmente quedaría sin separación fluvial sobre el territorio colombiano.