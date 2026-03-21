Más de 1.000 policías vigilarán al Atlántico durante este puente festivo: aquí los detalles

La Válida Nacional de Motocross en Sabanilla, el Salinas Fest y el Festival de la Ciruela en Campeche son tres de los eventos más importantes que se estarán realizando este puente festivo en el Atlántico, por lo que la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Gobernación han preparado un robusto operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad de propios y turistas.

El dispositivo contempla el despliegue de más de 1.000 uniformados de la Policía Nacional en puntos estratégicos, escenarios deportivos, vías de acceso y zonas de alta afluencia, con el objetivo de garantizar el orden público, la movilidad y la sana convivencia durante el desarrollo de los eventos.

Como parte de la estrategia, también se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU) que permitirán el monitoreo permanente y la toma de decisiones en tiempo real, informó el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque.

El operativo cubrirá los 1.083 puestos de votación habilitados en la capital. Foto: Blu Radio

“Desde la Gobernación del Atlántico hemos dispuesto toda la capacidad institucional para garantizar que estos eventos se desarrollen en completa tranquilidad. Tendremos presencia permanente de la fuerza pública, monitoreo desde los PMU y coordinación con todas las autoridades para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad”, sostuvo.



Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Sánchez, señaló que el dispositivo se mantendrá vigente durante todo el fin de semana.

“Contamos con más de 1.000 hombres y mujeres desplegados en el territorio, quienes estarán enfocados en labores de prevención, control y acompañamiento. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de estos espacios con responsabilidad y a acatar las recomendaciones de las autoridades”, señaló.

El llamado a los atlanticenses y visitantes es a vivir estos eventos con cultura ciudadana, respeto por las normas y compromiso con la convivencia.

Policía Nacional Foto: AFP

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Debido a esta alta afluencia de vehículos, la Policía de Tránsito ha instalado varios puestos de control en puntos priorizados, tales como el paradero del Sombrero Vueltiao, el peaje de Puerto Colombia, a la altura de los municipios de Baranoa y Luruaco, así como en la entrada de Sabanagrande y en inmediaciones de Suan.

Con estos operativos se pretende seguir disminuyendo los índices de accidentalidad en las carreteras del Atlántico, donde este año ya se reporta una reducción del 25 % en siniestros viales.

La Policía destaca que, además, este 2026 ha habido una reducción del 15 % en lesionados en accidentes de tránsito y del 5 % en la cifra de muertos por este tipo de siniestros.