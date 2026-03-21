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Más de 1.000 policías vigilarán al Atlántico durante este puente festivo: aquí los detalles

Se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU) que permitirán el monitoreo permanente y la toma de decisiones en tiempo real en el puente del Atlántico.

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secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, en medio de las revisiones de seguridad.
Gobernación Atlántico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

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