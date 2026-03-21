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“Tanqueo” gratis en la Sabana de Bogotá: habilitan nuevos puntos de carga para carros eléctricos

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en funcionamiento tres electrolineras gratuitas, las cuales funcionan con paneles de energía solar; están cerca de Bogotá.

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