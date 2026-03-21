“Tanqueo” gratis en la Sabana de Bogotá: habilitan nuevos puntos de carga para carros eléctricos

Sin duda los vehículos eléctricos son el futuro, pues cuentan con ventajas como menos ruido, menos contaminación y una apuesta por el planeta. Sin embargo; en la práctica, para muchos conductores existen algunas barreras como encontrar dónde recargar.

No es raro escuchar historias de personas con carros eléctricos que planean cuidadosamente sus rutas, revisan mapas de electrolineras o incluso evitan ciertos trayectos por miedo a quedarse sin batería.

A diferencia de las estaciones de gasolina, los puntos de carga son escasos, más aún en un país como Colombia y, en muchos casos, poco visibles. Esta realidad hace que la transición energética, aunque necesaria, todavía se sienta lejana o complicada para algunos.

No obstante, existen iniciativas recientes que comienzan a cambiar esa realidad mostrando que sí es posible facilitar el uso de vehículos eléctricos en el país.



Puntos de recarga gratuita en la Sabana de Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en funcionamiento tres electrolineras gratuitas, las cuales funcionan con paneles de energía solar, lo que las hace en un gran porcentaje autosustentables.



Los puntos habilitados por la entidad ambiental están ubicados en:



Sede regional de la CAR en Zipaquirá (barrio Algarra I).

Aula Ambiental Abierta Embalse del Neusa.

Aula Ambiental Abierta Puente Sopó.

Estos puntos de recarga forman parte de la primera fase del proyecto que contempla la instalación de estaciones en distintos puntos de la jurisdicción, indicó la entidad.

Habilitan estaciones para carros eléctricos. Foto: CAR.

De acuerdo a la información dispuesta por la CAR, estas estaciones permiten la recarga de vehículos eléctricos, motocicletas y patinetas, e incluso dispositivos electrónicos como celulares y computadores.



¿Cómo funciona el servicio?

Al momento de llegar a alguno de los puntos mencionados anteriormente, los conductores deben tener en cuenta lo siguiente:



El servicio es completamente gratuito.

Cada usuario puede acceder a la carga por un tiempo máximo de 2 horas.

En ese lapso, se puede obtener una autonomía aproximada de entre 30 y 40 kilómetros.

Una carga completa puede tardar hasta 6 horas, similar a una electrolinera convencional.

La puesta en marcha del proyecto requirió una inversión cercana a los $1.700 millones para beneficiar a más de 200.000 habitantes de la región. Asimismo, impacta a más de 150.000 visitantes anuales de los espacios ambientales de la CAR.

“Sabemos que hay un déficit de más del 50 % de estaciones de carga para vehículos, por lo cual también debemos invertir para ofrecer soluciones reales y concretas a los ciudadanos, apoyando el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos y con ello dejar de emitir contaminantes a la atmósfera”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

