"Como pasó con San Andrés, pleito por la isla Santa Rosa sobrepasará varios gobiernos": Petro

En una conversación sostenida en Leticia con The New York Times, El País de España y El Espectador, el presidente Gustavo Petro aseguró que el litigio con Perú por la isla Santa Rosa tendrá un desarrollo prolongado y que no se resolverá en el corto plazo.

“Esto va a sobrepasar varios gobiernos”, advirtió, comparando la disputa con el caso de San Andrés, que se extendió durante años en tribunales internacionales.

El mandatario calificó como una “provocación” la decisión de Perú de declarar, en junio pasado y mediante una ley, a la isla Santa Rosa como parte de su territorio. Según Petro, esta acción se realizó “sin concertación con Colombia” y en contravía del Tratado de Río de Janeiro de 1934, que establece que la aparición de nuevas islas por cambios en el cauce del río debe resolverse por consenso entre ambos países.

Gustavo Petro Foto: Presidencia - Juan Cano

Riesgo estratégico para Colombia

Petro alertó que la controversia podría derivar en la pérdida del acceso colombiano al río Amazonas. “No es la pérdida de una isla como lo quieren hacer ver… Colombia está viendo desaparecer su acceso al río Amazonas”, dijo. Explicó que la desecación de un brazo del río podría unir las islas a la masa continental peruana, generando una frontera terrestre que aislaría a Colombia del afluente.

El presidente también vinculó el cambio climático a esta problemática: “Si ven el muelle de Leticia, el agua está a medio kilómetro de la tierra. Todo se está secando. El muelle se ha tenido que expandir medio kilómetro, y eso continúa”.

Origen y escalada del conflicto

De acuerdo con Petro, el tema debió tratarse desde 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando la isla empezó a formarse. En aquel entonces no se activó la instancia de concertación bilateral prevista en el tratado, lo que, a su juicio, debilitó la posición colombiana. “Desde el 2017 venía un proceso… eso que dicen de que siempre fue peruana, eso no es cierto”, recalcó.

El presidente denunció que la presencia militar peruana se intensificó tras conocerse su visita a Leticia para conmemorar el 7 de agosto. “Ellos respondieron metiendo militares en la isla… fue una comisión de su Gobierno en helicóptero, y salió una lancha artillada”, afirmó. Sin embargo, descartó una visita personal a la isla: “Ya sería un acto de guerra y todavía quiero evitar la guerra”.

Relaciones regionales y política exterior

Petro comparó la situación con los procesos diplomáticos que Colombia ha mantenido con Venezuela y Nicaragua. Recordó que, pese a conflictos históricos, con Caracas nunca se llegó a una guerra, y que su gobierno fue “el único que detuvo” la pérdida de mar ante Nicaragua en este siglo. En el caso peruano, subrayó que la decisión de Santa Rosa fue del Congreso, y no exclusivamente de la presidenta Diana Boluarte: “Pedro Castillo hubiera hecho un diálogo, Boluarte no… pero no voy a echarle la culpa a la jefa de Gobierno”.

Respecto a un eventual plebiscito para resolver el litigio, lo rechazó tajantemente: “No, no es por plebiscito… esto pasaba por un acuerdo entre los dos gobiernos, y eso precisamente no pasó”.

Camino diplomático

La primera reunión de la comisión mixta prevista por el Tratado de Río de Janeiro se realizará en septiembre, tras la aceptación reciente del Gobierno peruano. Para Petro, ese será el escenario para “poner las cartas sobre la mesa” y evitar una escalada.

El presidente reiteró que el litigio demandará tiempo y que debe unir a todo el país, incluso más allá de su mandato: “Y a quien sea presidente adelante, porque esto no va a terminar conmigo… Esto no se va a solucionar antes, a menos que haya un golpe democrático en la cabeza y en el espíritu de los congresistas peruanos”.

Mientras tanto, insistió en que el objetivo es claro: preservar el acceso de Colombia al Amazonas y evitar que un cambio en el cauce del río modifique de forma permanente la frontera. “Es el río principal de la Amazonia… no queremos separarnos del río Amazonas”, concluyó.

