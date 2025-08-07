Presidenta de Perú aseguró que la soberanía no está en conflicto por la isla de Santa Rosa

Desde Japón, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, indicó que la soberanía de su país no está en conflicto y que tampoco tiene ningún tema pendiente por tratar en la isla de Santa Rosa. Según ella, esto se puede comprobar en el tratado de 1922 y en el protocolo del Río de Janeiro de 1934.

"Nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente de tratar con nuestro hermano país al norte, con los hermanos colombianos. Tan es así que, los hermanos que están en Leticia y los que están en Santa Rosa de Loreto así lo sienten en sus corazones y nosotros como Gobierno estamos en esa soberanía nacional desde hace más de un siglo", aseguró la mandataria peruana.

La presidenta hizo un llamado a la calma y a la unidad a todos los peruanos para defender la democracia. Según ella, no hay motivo para preocuparse porque no existe un tema pendiente de límites fronterizos con Colombia.

Isla Santa Rosa Foto: AFP

Así mismo, Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Congreso, afirmó que hace unos días hubo reunión entre los jefes militares de Colombia, Perú y Ecuador para discutir los temas que realmente importan y afectan a la población, que es la presencia de grupos armados ilegales en esta región y que las declaraciones del presidente Petro son una cortina de humo por su mala gestión.

“Esto es una cosa completamente disparatada de ese señor que, como es obvio, está tratando de distraer la atención de los muchos y graves problemas que tiene en su país por su pésimo Gobierno, tratando de crear un incidente fronterizo con el Perú. No hay que hacer caso a las sandeces que dice el señor Petro”, recalcó Rospigliosi.

Destacó de nuevo que el asunto que realmente debe importar es la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Calificó a Petro como un “político fracasado” y que el no reconocer la soberanía peruana sobre la isla de Santa Rosa de Loreto es parte de su estrategia de patriotismo para desviar la atención de los problemas de Colombia.