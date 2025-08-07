Peruano habitante de Santa Rosa: “Esta isla nunca fue colombiana”

La frontera amazónica entre Colombia y Perú ha vuelto a ser foco de atención y disputa, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara una supuesta violación del protocolo de Río de Janeiro por parte de Perú, motivo por el que la conmemoración de la Batalla de Boyacá será en esta región, exactamente en Leticia, según anunció.

En medio de esta tensión diplomática, ciudadanos que viven en la isla Santa Rosa se han pronunciado, asegurando que “nunca” ha sido parte del territorio colombiano, como lo indicó el presidente a través de su cuenta de X.

Y es que Petro aseveró que el Gobierno de Perú había "copado un territorio que es de Colombia". Según mencionó, esta acción constituye una violación de soberanía, pactada en un tratado que “puso fin” a disputas anteriores y que estableció la frontera como “la línea más profunda del río Amazonas”.

Sin embargo, desde la perspectiva de los habitantes de estas islas disputadas, la realidad se percibe de manera muy diferente. Joel, un residente de Santa Rosa y quien vive allí hace más de 20 años, señaló a Blu Radio que el presidente desconoce por completo la situación de los habitantes de la isla.

“Me siento tan peruano como el resto de mis compatriotas acá, que vivimos hace muchos años haciendo patria en esta frontera. Esta isla nunca ha sido colombiana y que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se haya expresado de esa manera es porque no conoce la realidad de los peruanos en esta frontera”, afirmó.

Aunque admitió que es una zona “olvidada por el Gobierno”.

Publicidad

Petro habla de “amenaza” a la soberanía

Horas antes de la llegada de la comitiva colombiana a Leticia, como parte del evento de conmemoración de este 7 de agosto, Petro argumentó que han aparecido nuevas islas al norte de la actual línea más profunda del río y que el Gobierno peruano se las ha “apropiado por ley”, incluso, estableciendo la capital de un municipio en un terreno que, según el tratado, debería pertenecer a Colombia.

Así, advirtió que esta “acción unilateral y violatoria del tratado” podría tener graves consecuencias para Leticia. Ante esta situación, dijo que el Gobierno colombiano utilizará “antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional”.

El presidente Petro reiteró su intención de reivindicar la frontera sur del país durante su visita a Leticia, capital del departamento del Amazonas.

No se traslada a Leticia por los bloqueos



La conmemoración de la Batalla de Boyacá, es la conmemoración de la independencia nacional, se traslada a Leticia, porque otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de… https://t.co/Jh9ZTT6Wk0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 5, 2025