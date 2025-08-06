En medio de tensión con Perú, Fuerzas Militares de ambos países harán operaciones conjuntas

Puerto Leguízamo, Putumayo, fue el escenario de la reunión de los altos mandos militares de Colombia, Ecuador y Perú en el marco de la Tripartita de Inteligencia Militar. Este es un espacio creado para fortalecer la cooperación en seguridad y definir estrategias conjuntas contra los grupos armados ilegales que operan en la región fronteriza que comparten los tres países.

La Tripartita de Inteligencia Militar es una evolución natural de los mecanismos de cooperación que Colombia ha venido consolidando desde hace décadas, como la COMBIFRON (Comisión Binacional Fronteriza), que hasta ahora había sido la principal plataforma de trabajo conjunto con países vecinos.

En este encuentro las delegaciones de los tres países concertaron y definieron las Áreas Nombradas de Interés, donde se concentrarán las operaciones combinadas que se desarrollarán de manera simultánea en la zona de la triple frontera, especialmente en contra de las estructuras armadas ilegales que hacen presencia delictiva en Colombia, Ecuador y Perú.

La Tripartita de Inteligencia Militar // Foto: Fuerzas Militares de Colombia

El general David Guillermo Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, aseguró que la “inteligencia compartida no es una opción, es una necesidad estratégica para enfrentar con eficacia los riesgos que amenazan la seguridad y estabilidad de nuestros pueblos”.

La hoja de ruta acordada contempla acciones simultáneas en territorio colombiano, ecuatoriano y peruano, con el fin de cerrar los corredores utilizados por las mafias y restarle capacidad operativa a las organizaciones ilegales.

Por su parte, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, especificó que el narcotráfico, la minería ilegal, la contaminación de las fuentes hídricas, el tráfico de especies, la deforestación, la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión son algunos de los delitos que convergen en la zona conjunta y que serán objetivo de las operaciones.

Cabe destacar que este anuncio de cooperación internacional se dio en medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el Gobierno peruano por la soberanía sobre la isla Santa Rosa, ubicada en el Amazonas.

En el anuncio también estuvo presente el vicealmirante Enrique Humberto Aristizábal Viteri, jefe del Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador.