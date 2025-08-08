"Fue por lana y salió trasquilado": congresista peruana a reclamo Petro sobre isla Santa Rosa

La tensión entre Colombia y Perú volvió a subir luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera una declaración en Leticia, Amazonas, en la que cuestionó la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa. La respuesta del Gobierno peruano no se hizo esperar y dejó claro que no están dispuestos a discutir lo que consideran un asunto cerrado.

Desde Japón, donde se encuentra de visita oficial, la presidenta Dina Boluarte respondió tajante: “No hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte”. Según Perú, la soberanía sobre la isla fue definida hace más de un siglo, con el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Para las autoridades peruanas, el gesto de Petro no tiene sustento legal ni diplomático.

La congresista María del Carmen Alba, expresidenta del Congreso peruano, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que “no existe ningún problema limítrofe y que no hay nada que resolver al respecto”. Según ella, las declaraciones de Petro no son un error, sino una estrategia política: “No creo realmente, personalmente, que el presidente Petro piense que hay algún problema o que, como dicen algunos, es ignorante de la historia. No, él sabe muy bien lo que está haciendo. Esto es para mí un show”.

Alba fue aún más crítica y afirmó que “lo único que quiere hacer es distraer la atención de todos los problemas políticos que tiene, porque sabemos que su gobierno es un caos”. También dijo que el mandatario colombiano ha usado un lenguaje contradictorio: “Él está diciendo que no es un hombre de guerra, pero está hablando de guerra. En su discurso ayer mencionó ocho veces la palabra guerra y después dice que está buscando el diálogo”.

Las relaciones entre Colombia y Perú ya venían desgastadas desde 2022, cuando Petro calificó de “golpe de Estado” la destitución del expresidente Pedro Castillo, lo que lo llevó a no reconocer a Boluarte como presidenta legítima. Desde entonces, ambos países retiraron a sus embajadores y las delegaciones diplomáticas quedaron a cargo de encargados de negocios.

Aunque Petro propuso crear una comisión especial para discutir el tema, desde Lima la respuesta es clara: “Lo que ha propuesto el presidente Petro es una comisión especial para tratar algo que no hay nada que tratar. Todo está clarísimo”, dijo la congresista Alba.

Para cerrar su intervención, dejó una frase que refleja el sentir de muchos sectores políticos en Perú: “No lo han recibido bien en Leticia, así que ni sus compatriotas lo apoyan y creo que es un problema muy serio el que está teniendo porque creo que fue por lana y salió trasquilado”.

