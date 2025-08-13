Fiscalía de Perú investiga a colombianos que realizaban estudios en isla en disputa

La Fiscalía de Perú abrió investigación preliminar a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, tras realizar estudios topográficos en la isla Santa Rosa, en Loreto.

La Policía Nacional de Perú detuvo el martes a dos topógrafos colombianos que presuntamente realizaban mediciones en la isla peruana en mitad del río Amazonas que reclama el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Los dos detenidos fueron llevados a la comisaría del municipio de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la misma isla, que junto a la ciudad colombiana de Leticia y la brasileña de Tabatinga, ubicadas en la ribera izquierda del río, conforman la triple frontera amazónica que estos tres países comparten en el Amazonas.

Policías de Perú constataron que no tenían la autorización correspondiente para trabajar en territorio peruano, por lo que ambos fueron trasladados a la comisaría de Santa Rosa.

Este caso se suma a una serie de episodios registrados en los últimos días, entre ellos, el sobrevuelo de una aeronave militar colombiana sobre la isla, el supuesto intento de desembarco en la isla de policías colombianos y la colocación de una bandera colombiana por el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero, que llegó hasta la isla.

El alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn, a la cual pertenece Santa Rosa de Loreto, dijo a la emisora RPP que están considerando los hechos "como un acto de provocación".

Un representante de la Municipalidad de Santa Rosa de Loreto, Max Ortiz, llegó al lugar para retirar la bandera colombiana en compañía de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú expresó en un comunicado que "este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona" de la triple frontera.

La semana pasada, Petro afirmó que Perú se ha apropiado supuestamente de Santa Rosa, al argumentar que se ubica en una isla nueva que debería ser asignada a Colombia, mientras que Perú sostiene que Santa Rosa es parte de la isla Chinería que ya fue asignada bajo soberanía peruana mediante el tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países y la comisión de 1929 que repartió las islas fluviales de esa zona.

Este episodio diplomático se originó después de que las autoridades de Perú elevaron a la categoría de municipio a Santa Rosa, una población que desde sus inicios hace más de 50 años ha sido administrada por Perú y que hasta ahora era parte del municipio de Yavarí, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto, el más extenso del país.

Detrás de la acusación de Petro está la posibilidad de que el curso del Amazonas se desplace hacia el sur y deje al puerto fluvial de Leticia seco y taponado por la peruana isla Chinería, con su población Santa Rosa de Loreto.