Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa: presidente Petro

Desde la ciudad de Leticia, en el departamento del Amazonas, el presidente Gustavo Petro emitió este jueves 7 de agosto una declaración oficial sobre la disputa territorial con Perú en torno a la isla Santa Rosa, situada sobre el río Amazonas en la frontera entre ambas naciones.

Durante su intervención en la conmemoración de los 206 años de la Batalla de Boyacá, y al cumplirse tres años desde su llegada a la Casa de Nariño, el mandatario colombiano afirmó que Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa, ni a las autoridades impuestas de facto en esa zona.

Petro calificó como inaceptable el acto unilateral del Gobierno peruano al exigir registro a las embarcaciones en Santa Rosa, pues consideró que esto viola el principio de navegabilidad establecido en el protocolo del Tratado de Río de Janeiro, firmado en 1922.

En una declaración de Estado, el presidente presentó la postura oficial de Colombia frente al diferendo:



La isla Santa Rosa y otras formaciones surgidas recientemente en el curso del río Amazonas no han sido asignadas oficialmente a ninguna de las dos repúblicas. La creación del distrito de Loreto por parte del Perú constituye un acto unilateral que desconoce los acuerdos binacionales y vulnera el principio de primacía del derecho internacional. Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla, ni a las autoridades designadas por ese país en dicho territorio. Se rechaza la exigencia de registro a embarcaciones en la isla Santa Rosa por considerarse contraria al espíritu de libre navegación pactado en el tratado mencionado. Colombia reitera su disposición para reactivar la comisión encargada de garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro. Se acoge con beneplácito la invitación del Gobierno peruano para participar en la comisión binacional que tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre en Lima. Colombia reafirma su compromiso con la paz y la diplomacia como mecanismos fundamentales para la solución de este tipo de controversias.

Gustavo Petro Foto: Presidencia

El presidente hizo un llamado a las autoridades del país vecino para retomar el diálogo sobre la delimitación en la zona y anunció que ambas naciones integrarán una comisión mixta para inspeccionar la frontera en septiembre.

