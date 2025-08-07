Banderas peruanas se ondean en isla de Santa Rosa mientras presidente Petro visita Leticia

“Bienvenidos a Santa Rosa de Loreto, Perú" es el mensaje que se evidencia en un arco con los colores rojo y blanco de la bandera de ese país, ubicada en la entrada de una isla que cuenta con cerca de 2.500 habitantes.

En medio de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú, y a minutos de la presencia del presidente Gustavo Petro en Leticia, los símbolos peruanos se ondean por las calles de ese territorio.

Según se evidencia, esta tradición se da en el marco de disponer el símbolo durante el mes de julio, cuando se celebra el día de la independencia (28 de ese mes). Dentro del territorio está la Policía Nacional de ese país, una oficina del Banco Nacional del Perú y comercios con servicios que operan principalmente para ese territorio.

Isla Santa Rosa Foto: AFP

Mientras conducen por la avenida ‘Mi Perú’, mototaxistas también presumen de la bandera en sus medios de transporte. En el centro del pueblo, se puede ver a lo lejos una escuela llamada República del Perú, donde asisten los jóvenes estudiantes de la isla.

Cabe recordar que mientras funcionarios colombianos cuestionan su pertenencia, los habitantes de la isla, a través de su alcalde, afirman con contundencia su identidad peruana, un sentimiento que, según denuncian, solo recientemente ha captado la atención de Lima.

Julio Can, alcalde de la municipalidad provincial Mariscal Ramón Castilla, cuya jurisdicción incluye la isla Santa Rosa, afirmó en Recap Blu, que la isla es "desde sus inicios, hace 51 años, peruana". El alcalde enfatizó en que no hay una apropiación reciente, ya que la isla ha estado "siempre poblada por peruanos desarrollando actividades agrícolas, desarrollando actividades pesqueras".

Publicidad

Explicó, además, que en 2005 se creó como centro poblado y el 3 de julio de este año, mediante la Ley 3243, fue creado como el distrito de Santa Rosa de Loreto, perteneciente a su provincia.

Desde Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha denunciado que el Gobierno peruano "se apropió de esa isla sin decirnos absolutamente nada" a través de una ley emitida en 2025. Según Benedetti, esta acción unilateral viola los mecanismos binacionales establecidos en el Tratado de 1934, que estipula que las islas formadas después de 1929 deben ser discutidas en la Comisión Binacional de Fronteras (COMPEFIR).

El ministro advierte que, si no se respetan los canales diplomáticos, el conflicto "se puede poner feo" y que Colombia podría llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Para Benedetti, la acción peruana deja a Leticia "sin puerto en Leticia y sin navegabilidad en el río. Eso es soberanía, y aquí nadie va a jugar a perder”.