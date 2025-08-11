Aparece bandera de Colombia en la isla Santa Rosa en medio de disputa con Perú

Un grupo de desconocidos izó una bandera de Colombia en el municipio peruano de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla en mitad del río Amazonas reclamada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo que generó este lunes el rechazo de las autoridades peruanas al considerar el acto como una provocación supuestamente alentada por el mandatario, que acusó a Perú de haberse supuestamente apropiado de ese territorio.

Varias personas llegaron en bote a un extremo de la isla peruana de Chinería, donde se encuentra el distrito de Santa Rosa de Loreto, retiraron la bandera de Perú y colocaron otra asta con la insignia de Colombia, según un video grabado por transportistas fluviales en la zona, compartido en redes sociales y ampliamente difundido por los medios peruanos este lunes.

Este hecho generó la airada reacción de las autoridades en el lugar y su movilización hacia la isla, ubicada en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil, para retirar esa bandera e investigar el suceso.

El alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn, a la cual pertenece Santa Rosa de Loreto, dijo a la emisora RPP que están considerando los hechos "como un acto de provocación" y confió en que "la Cancillería (peruana) utilice los medios diplomáticos para poder zanjar el tema".

Un representante de la Municipalidad de Santa Rosa de Loreto, Max Ortiz, llegó al lugar para retirar la bandera colombiana en compañía de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú.

"Es una falta de respeto a nuestra soberanía, no lo vamos a permitir, ni un centímetro más a Colombia", declaró Ortiz al canal Latina, mientras que los efectivos guardaban la bandera extranjera en el bote en el que llegaron a la isla amazónica.

Añadió que en esa zona del país viven "en paz, vivimos en armonía, somos una frontera tripartita de confraternidad".

Por su parte, el ministro peruano de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, escribió en su cuenta personal de la red social X que condena "la pretensión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de colocar la bandera de su país en la isla Chinería que siempre fue territorio peruano".

"Ya basta de manipular al pueblo hermano colombiano con caprichos políticos. Presidente Petro, resuelva usted los problemas internos de su país, pero no a costa de la soberanía peruana", afirmó Sandoval.

Santa Rosa de Loreto se ubica frente a la ciudad colombiana de Leticia, y junto a la brasileña Tabatinga conforma la triple frontera que estos tres países conforman sobre el río Amazonas.

Durante el fin de semana, habitantes de Santa Rosa de Loreto también denunciaron un supuesto intento de policías colombianos por llegar desde Leticia hasta la isla, lo que fue impedido por la Policía peruana.

Este episodio diplomático se originó después de que las autoridades de Perú elevaron a la categoría de municipio a Santa Rosa, una población que desde sus inicios hace más de 50 años ha sido administrada por Perú y que hasta ahora era parte del municipio de Yavarí, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto, el más extenso del país.

Vista aérea de la isla Santa Rosa (abajo) frente a Leticia, Colombia, el 5 de agosto de 2025. Perú expresó el 5 de agosto de 2025 su "enérgica protesta" por las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que cuestionaban su soberanía sobre una isla amazónica en la frontera compartida entre ambos países, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. AFP

La semana pasada, Petro afirmó que Perú se ha apropiado supuestamente de Santa Rosa, al argumentar que se ubica en una isla nueva que debería ser asignada a Colombia, mientras que Perú sostiene que Santa Rosa es parte de la isla Chinería que ya fue asignada bajo soberanía peruana mediante el tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países y la comisión de 1929 que repartió la islas fluviales de esa zona.

Detrás de la acusación de Petro está la posibilidad de que el curso del Amazonas se desplace hacia el sur y deje al puerto fluvial de Leticia seco y taponado por la peruana isla Chinería, con su población Santa Rosa de Loreto.

Tanto el Gobierno peruano como el Congreso han rechazado categóricamente las palabras de Petro y la presidenta, Dina Boluarte, afirmó que no hay ningún tema que tratar con Colombia, pues no hay "ningún tema limítrofe pendiente".

Este viernes, el Ejecutivo envió a Colombia una nota diplomática de protesta al acusar al Gobierno colombiano de invadir el espacio aéreo peruano el jueves, con un avión Súper Tucano que sobrevoló a baja altura la isla objeto de la tensión cuando una delegación del Ejecutivo visitaba Santa Rosa, a la vez que Petro visitaba Leticia para reiterar que no reconoce la soberanía de Perú sobre Santa Rosa.