Perú acusa a Colombia de invadir su espacio aéreo con avión militar sobre isla reclamada por Petro

Perú acusa a Colombia de invadir su espacio aéreo con avión militar sobre isla reclamada por Petro

El incidente ocurrió el jueves por la tarde durante la visita a la isla de varios ministros del Perú encabezados por Arana.

Super Tucano A-29.jpg
Super Tucano A-29 - referencia //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 07:18 p. m.

El Gobierno de Perú protestó el viernes ante Colombia por la incursión de un avión militar que sobrevoló la isla Santa Rosa, un pequeño territorio sobre el río Amazonas y que es el centro de una controversia de frontera entre ambos países.

Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territorial en la zona donde los dos países andinos también tienen límites con Brasil. Lima sostiene que en Santa Rosa, los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.

Los cambios del cauce del río Amazonas hacen más compleja la disputa, pues no deja certeza en la línea fronteriza sobre el caudaloso afluente.

Isla-Santa-Rosa-AFP.png
Isla Santa Rosa
Foto: AFP

"Quiero denunciar la violación del espacio aéreo peruano", dijo el primer ministro del Perú, Eduardo Arana, en una conferencia de prensa el viernes en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde durante la visita a la isla de varios ministros del Perú encabezados por Arana.

El sobrevuelo de la aeronave, identificada como un avión Super Tucano A-29, nos causó "sorpresa e indignación", agregó el funcionario.

"La incursión afecta la confianza", dijo por su parte el vicecanciller Félix Denegri.

El mismo jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla.

