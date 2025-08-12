Dos colombianos habrían sido detenidos en la isla Santa Rosa por la policía de Perú

En la tarde de este martes, 12 de agosto, la Policía Nacional de Perú habría asistido a la isla Santa Rosa en el Amazonas, para detener a dos colombianos que se encontraban haciendo trabajos de medición satelital con equipo GPS y actividades de topografía en el puerto de la isla.

La acción policial quedó registrada en video por transportistas fluviales, mismo que se habrían encargado de dar aviso a las autoridades. De acuerdo con la información preliminar registrada por el medio peruano RPP, los colombianos fueron llevados a una estación de policía donde habrían declarado trabajar para una constructora y que desconocían la necesidad de un permiso especial de autoridades peruanas.

Al puerto de la isla Santa Rosa asistió una patrulla de veinte policías para atender la situación en el marco de un reforzamiento de seguridad por parte de las autoridades peruanas.

Según registró RPP, los colombianos fueron identificados como John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón y permanecerían detenidos en una comisaría local. Esta situación se suma a la tensión diplomática que viven ambos países por la soberanía de la isla.

Esta misma semana, las autoridades peruanas se pusieron en alerta por la aparición de una bandera colombiana izada en el territorio de Santa Rosa donde antes había una bandera de Perú, a un extremo de la isla Chinería.

El Gobierno peruano consideró este acto como una provocación supuestamente alentada por el presidente Gustavo Petro, quien acusa al país vecino de haberse apropiado de ese territorio.

Publicidad

Otro de los movimiento que se esperan en la zona fronteriza en los próximos días es una marcha por la paz, convocada desde Leticia por el periodista Francisco Salas Suárez, quien aseguró a través de un video difundido en redes sociales que “no queremos conflicto con los hermanos peruanos y que somos gente de tranquilidad y de paz”.

La movilización fue convocada para este viernes, 22 de agosto de 2025, desde las 3:00 de la tarde en la Avenida Internacional en la triple frontera.