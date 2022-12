“Pareciera que el Gobierno nos quiere quebrar”: trabajadores de Polar

BLU Radio llegó hasta las puertas de esta empresa, para entrevistar a sus trabajadores, uno de ellos es Víctor Galea, con más de 25 años de servicio, y que ahora tiene 18 días, “defendiendo su puesto de trabajo”. Cumple el horario y espera que haya una pronta solución.



José Gregorio Paz con 23 años en la planta narra con tristeza que por primera vez esté prácticamente sin trabajo. “Mi día a día, primero entra uno en estrés, pensando lo que va a pasar con la Planta, no tenemos materia prima, sin respuesta del gobierno, y antes no vivíamos esto, somos unas personas que vivimos cómodos, acá en Empresas Polar tenemos mucho que agradecer y ahora estamos nerviosos, no sabemos qué va a pasar, tengo esposa e hijos y me preguntan qué va a pasar”.

Publicidad



La planta de Cervecería en San Joaquín, es la más grande de las cuatro que tiene Polar en toda Venezuela, con una producción semana de 20 millones de litros, de allí se despechaban diariamente más de 400 camiones que distribuían los productos (malta y cerveza) en el centro del país, hoy en día ya los inventarios en locales comerciales es crítico. Además los 1390 trabajadores van a su tercera semana solo cobrado el salario básico sin mayores beneficios y no saben por cuanto tiempo la empresa puede seguir honrando este compromiso.



“La comunidad nos apoya, están muy dolidos por lo que le pasa a la empresa, y la labor social que hace la empresa con el entorno“, expone César Meléndez, analista de calidad en laboratorio de envasados.

Para José Camargo pareciera que el gobierno quiere quebrar a Polar, “Porque no nos ha dado una opción para las divisas y tener la materia prima, porque eso no depende de nosotros”. El temor a una expropiación o toma violenta de la planta es lo que más preocupa a los trabajadores, aunque al final tal y como narra José una acción de este tipo no hará que la empresa vuelva a producir al día siguiente. “La pueden tomar, pero no pueden ponerla a funcionar porque no está la materia prima, de hecho ya vinieron ya la inspeccionaron y están los silos vacíos, más de venir e instalarse acá que beneficios tendrían para el pueblo a la comunidad, ¿el consumidor tendría otra vez la cerveza?, no, hacer otra cosa que no sea cerveza, tampoco, entonces no le vemos que eso sea una solución que ellos puedan tomar la planta como tal”.