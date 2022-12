Policía alemana halló materiales "altamente explosivos" en apartamento allanado

La Policía de Sajonia llevó a cabo una importante operación en Chemnitz (este de Alemania) tras recibir información de que un sospechoso de origen sirio podría estar preparando un ataque con explosivos.



El portavoz de la Oficina de lo Criminal (LKA) de Sajonia, Tom Bernhardt, informó a través de la página de Facebook de la Policía sajona que, tras el registro de un piso, se han podido encontrar "indicios" de explosivos, "no una gran cantidad".



Además, reconoció que no se ha podido dar con la persona a la que se buscaba, por lo que se va a dictar en breve una orden de detención sobre el sospechoso.



En una nota de prensa, la Policía de Sajonia informa de que el sospechoso es Jaber Albakr, un sirio de 22 años nacido en la localidad de Saasaa.



Bernhardt explicó así mismo que la operación se había lanzado tras recibir, ayer tarde, información de los servicios secretos en la que se alertaba sobre el "serio peligro" que representaba el sospechoso.



Las fuerzas de seguridad no aportaron más información sobre el sospechoso ni sus posibles motivaciones.



El operativo de las fuerzas de seguridad desató cierta alarma en el área conocida como Fritz-Heckert, en el sur de Chemnitz, una zona de grandes edificios residenciales levantados durante la era comunista.



La policía, con un gran despliegue en la zona, evacuó al menos un bloque de apartamentos y pidió a los vecinos que permaneciesen "dentro de sus casas" por motivos de seguridad.



La única explosión registrada en la zona fue la que realizaron los miembros de las unidades especiales para acceder al piso utilizado por el sospechoso, aclaró la policía.



Sajonia ha sido el escenario de múltiples incidentes xenófobos en los últimos meses, incluidos varios ataques incendiarios contra centros de refugiados, y es además la cuna del movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida).



Alemania sufrió dos ataques yihadistas en julio, ambos perpetrados por peticionarios de asilo, en los que murieron tan sólo los dos terroristas, pero en los que resultaron heridas una veintena de personas.