Policía venezolana detuvo a dirigente opositor Sergio Contreras

Diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) denunciaron que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo al dirigente del partido Voluntad Popular (VP) Sergio Contreras, que se encontraba con un grupo de opositores en el centro de Caracas, que se disponían a marchar hasta el Supremo.



La diputada opositora Gaby Arrellano dijo a periodistas que Contreras, asistente del primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, "se encontraba congregado en el sector de La Candelaria, cuando fue detenido". Se lo llevaron "sin ninguna razón", dijo.



"Nos estábamos concentrando y el compañero Sergio Contreras (...) con un megáfono en la mano, fue atacado vilmente con bombas lacrimógenas y sujetado por más de 15 policías de la PNB comandado por el oficial Duque, al cual yo me le tiré encima para quitarle al muchacho, y ellos me golpearon a mi también", dijo la diputada.



Arellano señaló que Contreras fue golpeado de "manera bárbara", y que los diputados Luis Florido, Jorge Millán y Winston Flores, así como ella misma, también fueron agredidos por los funcionarios policiales.



La parlamentaria responsabilizó al oficial Duque de la "integridad" de Contreras.



A pesar de la "represión brutal" de la que Arrellano dijo que los manifestantes fueron víctimas en el sector, aseguró que "ni los golpes ni los gases" los va a sacar del centro de la capital, e invitó a los ciudadanos a acercarse al lugar para congregarse y marchar hacia el Supremo. "Hoy nuestro escudo es la Constitución", agregó.



El país caribeño es escenario de una ola de protestas en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro que, desde hace más de un mes cuando comenzaron, han degenerado en la mayoría de los casos en hechos violentos saldados con 37 muertos y centenares de heridos y detenidos.



Mitzy. La tiranía no tolera que Sergio Contreras hablé con un megáfono. Para los tiranos la voz de un joven es un arma de guerra. pic.twitter.com/eUxPpotUVf — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) May 10, 2017