Presidente del Parlamento venezolano denuncia trato discriminatorio en aeropuerto

Ramos Allup dijo, en declaraciones que difundió a través de su cuenta de Twitter y de Facebook, que salió del aeropuerto "Simón Bolívar" que sirve a Caracas, después de aguantar provocaciones "de los funcionarios civiles y militares".

"Lamentablemente este trato que nos dieron a nosotros discriminatorio no se lo dan a los funcionarios civiles y militares del gobierno que pasan por la aduana buchones de mercancía, no les revisan nada, no les piden ninguna cuenta", dijo el diputado.

El legislador también difundió en las redes sociales un vídeo en el que se observa cómo el equipaje de él, así como el de los parlamentarios opositores Luis Florido, William Dávila y Luis Padilla, son revisados minuciosamente pese a que la inmunidad parlamentaria de la que gozan debería evitarles el trámite.

También se observa en esos vídeos que varios medios de comunicación estatales se encuentran presentes durante la revisión del equipaje y a los que los diputados se niegan declarar después de indicarles que el próximo lunes darán una rueda de prensa para informar sobre el viaje a Washington.

Asimismo, se ve cuando los diputados se quejan de esta revisión y que los militares presentes les piden que eviten los insultos, lo que lleva a los legisladores a denunciar airadamente que ellos están siendo insultados con lo que creen es un trato vejatorio.

"Cagones, respeten el uniforme", dice Ramos Allup a los militares, mientras que Padilla grita a un uniformado: "Respeta Venezuela, respeta la Constitución".

La mayoría de países de la OEA votaron este jueves en contra de cancelar la sesión sobre si se le aplica la Carta Democrática a Venezuela, un mecanismo cuyo proceso incluye la posibilidad de la suspensión de ese país del organismo.

Ramos Allup calificó como un "rotundo éxito para la Venezuela democrática" las gestiones de la oposición en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde los 34 Estados miembros escucharon el crítico informe del secretario general, Luis Almagro, sobre la crisis social y política en Venezuela.