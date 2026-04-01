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Blu Radio  / Mundo  / ¿Quiénes son los colombianos detrás de Artemis 2, la misión aeroespacial que regresa a la Luna?

¿Quiénes son los colombianos detrás de Artemis 2, la misión aeroespacial que regresa a la Luna?

Colombianos lideran áreas clave en Artemis II, la misión de la NASA que marcará el regreso de vuelos tripulados a la órbita lunar.

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