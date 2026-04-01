¿Quiénes son los colombianos detrás de Artemis 2, la misión aeroespacial que regresa a la Luna?

A pocas horas del despegue de una de las misiones más esperadas del año, el nombre de Colombia resuena en uno de los escenarios más exigentes del planeta: la exploración espacial Artemis II, que no solo marca el regreso de vuelos tripulados a la órbita lunar después de más de 50 años, sino que también evidencia el talento colombiano en la operación.

El lanzamiento, programado para este 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, concentra la atención global. Sin embargo, más allá de la tecnología y la tripulación, hay un factor que empieza a tomar protagonismo: el rol de ingenieros colombianos en áreas críticas de la misión.



Colombianos en Artemis II: liderazgo en vuelo y recuperación

Dos nombres resaltan dentro de la operación: Diana Trujillo y Liliana Villarreal. Ambas ocupan cargos estratégicos en una misión que busca sentar las bases del regreso humano a la Luna.



Diana Trujillo actúa como directora de vuelo desde el Centro de Control en Houston, donde participa en decisiones en tiempo real durante cada fase del viaje.

Liliana Villarreal lidera la recuperación de la tripulación tras el amerizaje en el océano Pacífico, una de las etapas más delicadas.

A este grupo se suma el ingeniero Iván Ramírez, quien trabaja en el sistema de propulsión del cohete, analizando el comportamiento del combustible para garantizar un despegue seguro.

Detrás de estos nombres también hay equipos completos de profesionales colombianos que participan en el desarrollo del cohete Space Launch System (SLS), especialmente en áreas como vibraciones y predicción de vuelo.

Misión Artemis II Foto: AFP

Misión Artemis II: así será el viaje alrededor de la Luna

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas en un recorrido de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, sin aterrizar en su superficie. El objetivo principal es validar todos los sistemas en condiciones reales con tripulación a bordo.



La nave Orion alcanzará una distancia récord, superando los límites de misiones históricas como el Apolo 13.

Se probará el desempeño del cohete SLS en vuelo tripulado.

La cápsula deberá soportar temperaturas cercanas a los 2.800 °C en su reingreso a la Tierra.

Durante el trayecto, habrá momentos en los que se perderá comunicación con la Tierra, especialmente cuando la nave pase por la cara oculta de la Luna. Este será uno de los puntos más críticos de la misión.

Además, Artemis II representa un paso clave dentro de una estrategia más amplia: preparar el camino para futuras misiones, incluyendo el alunizaje en Artemis III y, a largo plazo, viajes hacia Marte.



Cómo ver el lanzamiento de Artemis II en Colombia

El histórico despegue podrá seguirse en Colombia en la tarde del 1 de abril a través de plataformas digitales de la NASA.



La transmisión iniciará desde horas previas con la carga de combustible y preparativos.

El lanzamiento se podrá ver en vivo por NASA+, YouTube y el portal web de Blu Radio.

Habrá actualizaciones constantes durante los 10 días de misión.

La jornada incluirá cobertura completa del despegue y los primeros minutos de vuelo, considerados los más exigentes en términos técnicos.