¿Quiénes son los colombianos detrás de Artemis 2, la misión aeroespacial que regresa a la Luna?

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A pocas horas del despegue de una de las misiones más esperadas del año, el nombre de Colombia resuena en uno de los escenarios más exigentes del planeta: la exploración espacial Artemis II, que no solo marca el regreso de vuelos tripulados a la órbita lunar después de más de 50 años, sino que también evidencia el talento colombiano en la operación.
El lanzamiento, programado para este 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, concentra la atención global. Sin embargo, más allá de la tecnología y la tripulación, hay un factor que empieza a tomar protagonismo: el rol de ingenieros colombianos en áreas críticas de la misión.
Dos nombres resaltan dentro de la operación: Diana Trujillo y Liliana Villarreal. Ambas ocupan cargos estratégicos en una misión que busca sentar las bases del regreso humano a la Luna.
A este grupo se suma el ingeniero Iván Ramírez, quien trabaja en el sistema de propulsión del cohete, analizando el comportamiento del combustible para garantizar un despegue seguro.
Detrás de estos nombres también hay equipos completos de profesionales colombianos que participan en el desarrollo del cohete Space Launch System (SLS), especialmente en áreas como vibraciones y predicción de vuelo.
La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas en un recorrido de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, sin aterrizar en su superficie. El objetivo principal es validar todos los sistemas en condiciones reales con tripulación a bordo.
Durante el trayecto, habrá momentos en los que se perderá comunicación con la Tierra, especialmente cuando la nave pase por la cara oculta de la Luna. Este será uno de los puntos más críticos de la misión.
Además, Artemis II representa un paso clave dentro de una estrategia más amplia: preparar el camino para futuras misiones, incluyendo el alunizaje en Artemis III y, a largo plazo, viajes hacia Marte.
El histórico despegue podrá seguirse en Colombia en la tarde del 1 de abril a través de plataformas digitales de la NASA.
La jornada incluirá cobertura completa del despegue y los primeros minutos de vuelo, considerados los más exigentes en términos técnicos.