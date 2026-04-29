Murió Antonio Campion, exjugador de las divisiones juveniles del AC Milan, en su residencia en Treviso, a pocos días de cumplir 45 años. La muerte del exfutbolista ha generado reacciones en el ámbito deportivo y jurídico en Italia.

De acuerdo con información de las autoridades locales, el fallecimiento ocurrió durante la noche por un episodio médico repentino, que habría sido un paro cardíaco. La situación se presentó de forma inesperada y no permitió una intervención efectiva por parte de los servicios de emergencia.

El cuerpo fue hallado por su esposa, Elisa Zorzetto, quien al notar que no respondía en su cama solicitó asistencia médica de inmediato. Aunque los paramédicos acudieron con rapidez al lugar, los intentos de reanimación no dieron resultado. Hasta ahora, no se han reportado antecedentes médicos relevantes.

Revelan la causa de muerte de exfutbolista de 44 años que fue hallado sin vida en su casa

En el ámbito deportivo, Campion es recordado por su paso como defensa en las categorías inferiores del AC Milan en la década de los 90.



"Recuerdo cuando Antonio Campion llegó procedente del Conegliano en 2003. Se unió al equipo auriazul donde yo era director deportivo, y destacaba por su baja estatura pero agilidad; un jugador que, en un buen día, podía prácticamente cambiar el rumbo del partido él solo", dijo Stefano Bof, director deportivo en el Mareno di Piave, en el medio Marca.

Tras retirarse del fútbol, se dedicó al ejercicio del derecho en el bufete familiar Campion Corsi Carestiato, siguiendo los pasos de su padre, el penalista Roberto Campion. Se desempeñaba como abogado activo en el Colegio de Abogados de Treviso, entidad que lamentó su fallecimiento. Se espera que en los próximos días se definan los actos fúnebres.