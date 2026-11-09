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Blu Radio  / Mundo  / Sismo superficial de magnitud 5.3 sacudió a Lagunas, Perú, hoy 9 de noviembre

Sismo superficial de magnitud 5.3 sacudió a Lagunas, Perú, hoy 9 de noviembre

El movimiento ocurrió a las 5:23 a. m. en la Amazonía peruana, con profundidad superficial, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Terremoto en Lagunas, Perú
Terremoto en Lagunas, Perú
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Un sismo de magnitud 5.3 se registró en la madrugada de este lunes 9 de noviembre de 2026 con epicentro en Lagunas, Perú, de acuerdo con el boletín de evento sísmico internacional publicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que toma como fuente los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

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El movimiento ocurrió a las 5:23 a. m., hora local. Colombia y Perú comparten el mismo huso horario, por lo que el evento se produjo a la misma hora en ambos países.

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Datos del sismo en Lagunas, Perú

Según el boletín actualizado del SGC, el epicentro se ubicó en las coordenadas de latitud -4.95 y longitud -75.00, en la región amazónica del norte peruano. La profundidad fue catalogada como superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

Sismo hoy en Perú
Sismo hoy en Perú

La entidad colombiana precisó que la información contenida en el boletín está sujeta a cambios. El reporte no incluye datos sobre afectaciones a personas o infraestructura.

¿Dónde queda Lagunas?

Lagunas es uno de los seis distritos de la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto. Su territorio es habitado por miembros de los pueblos indígenas kokama y chayahuita, y se encuentra a 12 kilómetros de una de las estaciones de guardaparques de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria.

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Antecedentes sísmicos en Loreto

La zona de Lagunas ha sido epicentro de varios movimientos telúricos en los últimos años. El de mayor magnitud ocurrió el 26 de mayo de 2019, cuando un terremoto de magnitud 8.0, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el USGS, tuvo su epicentro a 70 kilómetros al sureste de Lagunas.

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Ese evento dejó dos muertos, 15 heridos y más de mil familias damnificadas en el país. En Lagunas, el movimiento provocó el desbordamiento del río Huallaga, lo que generó una erosión de casi treinta metros en el puerto y el colapso de una hilera de viviendas. El sismo también se percibió en Ecuador, Brasil y Colombia.

Dos años después, el 28 de noviembre de 2021, se registró otro terremoto en el mismo departamento. Ese movimiento tuvo una magnitud de 7.5 y epicentro en Barranca, Loreto, a una profundidad de 131 kilómetros, según el IGP.

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Actividad reciente en la zona

En lo corrido de 2026 también se han reportado eventos en este sector de la Amazonía peruana. El 9 de junio, a las 13:17 hora local, ocurrió un sismo con epicentro a 96 kilómetros al sureste de Lagunas, de acuerdo con el IGP, cuya magnitud fue de 4.5, según el reporte de esa entidad.

Por qué tiembla con frecuencia en Perú

La actividad sísmica en Perú está asociada a su ubicación geológica. El país se encuentra sobre la placa Sudamericana, que colisiona de frente con la placa de Nazca, lo que provoca una liberación constante de energía.

El monitoreo oficial está a cargo del IGP a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), que recibe las señales de las estaciones instaladas en distintas regiones y determina la hora, magnitud, profundidad, coordenadas, epicentro e intensidad de cada evento.

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