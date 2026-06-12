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Blu Radio  / Mundo  / Una incidencia técnica deja parado momentáneamente el avión del papa

Una incidencia técnica deja parado momentáneamente el avión del papa

Una incidencia en el sistema técnico ha dejado parado momentáneamente el avión en el que el papa tiene que regresar de Tenerife a Roma, por lo que el pontífice, acompañado por el rey Felipe VI, ha vuelto a la terminal del aeropuerto de Los Rodeos.

Papa-Leon-XIV-AFP.jpg
Papa León XIV
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Una incidencia en el sistema técnico ha dejado parado momentáneamente en la pista al avión en el que el papa tiene que viajar de Canarias a Roma, por lo que el pontífice ha regresado a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte acompañado por el rey, que subió al aparato.

El avión tenía que despegar a las 15:20 horas (13:20 GMT) pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por la duración de los últimos actos.

Posteriormente, el comandante del Airbus 320 de Iberia ha informado a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar.

El rey Felipe VI, que había regresado a la terminal tras despedir al papa al pie de pista, ha regresado al avión, tras lo que ambos han bajado y han regresado juntos a la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.

En desarrollo...

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