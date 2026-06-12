Thalía, la colombiana que conmovió al papa León XIV con su historia de migración en Tenerife

En el marco del cierre de la gira del Papa León XIV por España, la isla de Tenerife fue escenario de un encuentro cargado de emotividad y significado social. Bajo un sol intenso de 30 grados en la Dársena de los Llanos, el Sumo Pontífice escuchó de primera mano la realidad de quienes cruzan océanos buscando una oportunidad.

Entre esos rostros destacó el de Thalía Saldarriaga, una mujer cartagenera que, tras tres años de lucha en el archipiélago, pudo leer su historia frente al líder de la Iglesia Católica.

Saldarriaga, en diálogo con Mañanas Blu, contó que se encontraba "con las piernas súper temblando" por la magnitud del evento, expresó su gratitud al Papa durante el acto: "Le agradezco, Santo Padre, por recordarle al mundo con su voz en favor de quienes vamos caminando por estas tierras y que cada vida es una oportunidad de encuentro".

Papa Foto: AFP

El duro camino desde Cartagena hasta el riesgo de la exclusión

La historia de Thalía es la de miles de latinoamericanos que emigran por falta de estabilidad laboral. En Colombia, a pesar de su experiencia en agencias navieras, la edad se convirtió en una barrera: "La edad también implica mucho de que te restringen bastante en los trabajos", relató.



Buscando alternativas para sostener a su hijo de 20 años y a sus padres, decidió viajar a Tenerife, donde ya residía un hermano.

Sin embargo, el sueño español no estuvo exento de pesadillas. Poco después de su llegada, un desalojo inesperado la dejó al borde de la indigencia: "Estuve a punto de estar en calle... para alquilar es muy complicado una persona que no es de acá, no tiene contacto".

Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando organizaciones como Cáritas y SEAR aparecieron en su camino, brindándole no solo techo, sino una ruta de integración.

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De beneficiaria a voluntaria: el poder de la empatía

Hoy, la realidad de Thalía ha dado un giro. No solo ha logrado estabilizarse, sino que se ha convertido en voluntaria de Cáritas, aplicando los principios de "acoger, proteger, promover e integrar" que defiende el papa.

Para ella, su rol actual es vital porque conoce el sentimiento de invisibilidad del migrante: "Lo más importante para nosotros cuando llegamos es que nos escuchen... saber de pronto que la persona que te está recibiendo también ha pasado por situaciones similares genera mucha más empatía".

A pesar de que aún enfrenta retos administrativos —"estoy todavía en proceso de papeles, entonces eso te restringe mucho para poder trabajar"—, Saldarriaga mantiene la fe firme.

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Para ella, haber tenido la atención del papa León XIV durante unos minutos es una confirmación de su camino: "Es la confirmación de nuestra fe católica... algo inimaginable, una bendición enorme".

La visita del papa a Canarias no solo puso el foco en la crisis migratoria africana, sino que, a través de voces como la de Thalía, recordó la silenciosa pero constante lucha de la migración latinoamericana por encontrar un lugar digno en el mundo.

Escuche aquí la entrevista: