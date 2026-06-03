Unión Europea anuncia buscador propio: ya no aparecerán en Google

El Parlamento Europeo pondrá en marcha un cambio tecnológico con fuerte carga simbólica a partir del 4 de junio. Los ordenadores utilizados dentro de la institución dejarán de tener a Google como motor de búsqueda predeterminado y pasarán a utilizar Qwant, una plataforma desarrollada en Francia que centra su propuesta en la protección de la privacidad y el control de los datos personales.

La medida, revelada por Politico a través de un correo interno de la institución, forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Unión Europea para fortalecer su autonomía tecnológica. El objetivo es reducir la dependencia de herramientas digitales desarrolladas fuera del continente, especialmente aquellas dominadas por compañías estadounidenses.

De acuerdo con la comunicación interna citada por el medio, Qwant reemplazará a Google como buscador por defecto en los equipos informáticos del Parlamento Europeo. La decisión se enmarca dentro de los compromisos asumidos por la institución en materia de soberanía digital y protección de la información de los usuarios.

El cambio tiene una dimensión práctica, pero también representa una señal política. Durante años, gran parte de la infraestructura tecnológica utilizada por organismos públicos europeos ha estado ligada a proveedores de Estados Unidos. La creciente preocupación por la dependencia de plataformas extranjeras ha llevado a Bruselas a buscar alternativas que permitan fortalecer el ecosistema digital europeo.



Qwant aparece como una de esas opciones. El motor de búsqueda francés ha construido su identidad alrededor de la privacidad. Su propuesta se diferencia por no almacenar historiales de búsqueda ni comercializar información relacionada con la navegación de los usuarios. Además, ofrece compatibilidad con los principales navegadores del mercado y cuenta con herramientas basadas en inteligencia artificial para facilitar la consulta y síntesis de contenidos.

Uno de los aspectos más relevantes para las autoridades europeas es precisamente el origen de la plataforma. Frente al dominio de empresas tecnológicas estadounidenses en múltiples áreas digitales, Qwant representa una alternativa desarrollada dentro de Europa y alineada con las normativas comunitarias sobre protección de datos.

Sin embargo, la decisión no implica una eliminación total de Google dentro de la institución. Los eurodiputados y trabajadores del Parlamento seguirán teniendo acceso al buscador estadounidense si así lo desean. También podrán modificar la configuración de sus navegadores para restablecerlo como opción principal. La medida establece un cambio predeterminado, pero no introduce restricciones para utilizar otros servicios de búsqueda.

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Más allá del reemplazo de un motor de búsqueda, la iniciativa se conecta con una estrategia continental de mayor alcance. En las últimas semanas han trascendido detalles de un futuro paquete de soberanía tecnológica que la Unión Europea prepara para reforzar sectores considerados estratégicos.

Entre las áreas prioritarias figura la computación en la nube. Las autoridades comunitarias estudian la realización de auditorías y pruebas de resistencia dirigidas a los principales proveedores de estos servicios. El objetivo es evaluar riesgos y fortalecer la resiliencia digital europea.

Otra de las áreas bajo revisión corresponde a la industria de los semiconductores. La Comisión Europea contempla ajustes en la legislación vinculada a la producción de chips con el propósito de aumentar su capacidad de respuesta ante escenarios de escasez y mejorar los mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia.

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El software también forma parte de la hoja de ruta. Bruselas trabaja en una estrategia orientada a impulsar el desarrollo y la adopción de soluciones de código abierto creadas en Europa. La iniciativa busca fomentar un ecosistema tecnológico menos dependiente de proveedores externos.

La infraestructura física necesaria para sostener esta transformación ocupa igualmente un lugar central. Los planes comunitarios incluyen inversiones destinadas a la construcción de centros de datos y al fortalecimiento de proyectos relacionados con la digitalización y la inteligencia artificial aplicada al sector energético.

No obstante, el desafío para alcanzar una mayor independencia tecnológica es considerable. La presencia de empresas estadounidenses sigue siendo dominante en numerosos segmentos clave de la economía digital europea. Datos citados por Sinergy indican que aproximadamente el 70 % del mercado europeo de servicios en la nube se encuentra en manos de tres compañías de Estados Unidos: Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud.

La participación de empresas europeas en este sector continúa siendo significativamente menor. Una situación similar se observa en áreas vinculadas a la fabricación de componentes tecnológicos avanzados, donde Europa mantiene capacidades relevantes en determinados nichos, pero sigue dependiendo de cadenas de suministro globales para numerosos procesos estratégicos.

El cambio de buscador en el Parlamento Europeo no modifica por sí solo ese escenario. Sin embargo, refleja una dirección política cada vez más visible dentro de las instituciones comunitarias: promover soluciones tecnológicas desarrolladas en Europa y reducir gradualmente la dependencia de plataformas extranjeras en sectores considerados fundamentales para el futuro digital del continente.