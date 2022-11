Venezolanos se movilizan nuevamente contra la constituyente de Maduro

Cientos de simpatizantes del Gobierno de Nicolás Maduro se movilizan este miércoles en el centro de la capital venezolana en apoyo a la Asamblea Constituyente que convocó presidente, mientras la oposición se concentra para intentar caminar hacia el Supremo en rechazo al proceso, aunque ya ha sido reprimida.



Desde horas de la mañana, varios dirigentes del chavismo encabezan la movilización del "pueblo campesino", conformado por campesinos y pescadores, que se congregó en las cercanías del Ministerio de Producción Agrícola y Tierras y se dirige al palacio presidencial de Miraflores.



La manifestación chavista en respaldo a la Constituyente también se realiza en rechazo a las acciones que ha emprendido la oposición venezolana, a la que responsabilizan de los 37 fallecidos y cientos de heridos saldados por la ola de protestas que ha sacudido al país desde hace poco más de un mes.



Por su parte, los opositores se han congregado en varios puntos de la capital, y en otras ciudades del interior del país, para marchar hacia el Supremo en una movilización que denominaron "Nuestro escudo es la Constitución".



Varios parlamentarios y dirigentes opositores encabezan estas movilizaciones y en Caracas, específicamente, algunos llevan consigo escudos caceros que llevan adherida una imagen de la portada de la Carta Magna venezolana, mientras que otros llevan grandes carteles de la Constitución en la mano.



Diputados y dirigentes políticos opositores afirmaron que las fuerzas de seguridad ya han dispersado con gases lacrimógenos en algunos puntos de concentración, entre ellos uno en La Candelaria, en el centro de Caracas, donde, además, fue detenido el militante del partido Voluntad Popular(VP) Sergio Contreras.



El diputado Stalin González dijo en su cuenta de Twitter: "Salimos a exigir con la Constitución en la mano respeto a la Asamblea Nacional y a nuestro derecho a elegir el futuro del país #NuestroEscudoEsLaConstitución".



En Caracas los diputados tomaron varias vías incluyendo la autopista Francisco Fajardo, la principal de la capital con grandes carteles en los que se exigen elecciones generales y "fin a la dictadura de Maduro".



Por su parte, el parlamentario Juan Pablo Guanipa dijo desde la marcha en el occidental estado Zulia en la misma red social: "Al cobarde de @PanchoArias2012 (Francisco Arias, gobernador chavista) no le importó lanzar bombas lacrimógenas afectando a vecinos y a manifestantes. #EstaMierdaEsDictadura".



La dirigente opositora María Corina Machado denunció desde el oriental estado Anzoátegui a través de Twitter que la marcha opositora en esa región fue reprimida y que el diputado opositor Omar Gonzalez fue golpeado con una lata de gases lacrimógenos en la cabeza.



"COBARDES El diputado Omar González fue herido en la cabeza con una bomba lacrimógena en represión en #Barcelona", escribió Machado.



Más temprano el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles invitó a la protesta de hoy y señaló que las manifestaciones antigubernamentales que se han desarrollado desde hace más de un mes en el país no se apagarán porque se ha "avanzado" y señaló que este es un momento de "desenlace", de un "cambio histórico".



"Se está avanzando, por supuesto que sí, entendamos que estamos en momento de resistencia (...) yo veo a un pueblo con una firmeza como no lo había visto", dijo el líder opositor.