Venezolanos solo compran pan porque es lo único que les alcanza con el dinero

De mañana y de tarde, la mayoría de las panaderías en Caracas tienen largas filas para comprar el pan en sus diversas presentaciones, y es que debido al alto precio de los alimentos y lo difícil de encontrarlo por la escasez, el pan se ha convertido prácticamente en lo único accesible para llenar el estómago.



En un recorrido por la Avenida Baralt, (centro de Caracas) en casi todas las panaderías estaban vendiendo la conocida “canilla” o el pan francés, que alcanza para máximo dos o cuatro por persona, razón por la cual muchos hace la fila dos o tres veces al día.



“Esta es la segunda cola que voy a hacer para comprar dos panes más, solo aquí dos panes por persona a 450 bolívares, ¡caro!, porque el precio es 250 bolívares”, aseguró la señora María.



También están venezolanas como la señora Rosana, quien en la mañana y en la tarde hace fila para comprar el pan, porque en su casa son seis personas y es lo más barato, “en la mañana y en la tarde, ahora dos y en la tarde tres panes, quisiera comprar cuatro pero solo me venden dos, y en relación a otros productos es más barato, como no se consigue nada, qué más”.



Entre tanto, otras personas como el señor Javier, afirma que quisiera comprar 10 o 20 panes, “porque para comprar comida ahorita está difícil, entonces el pan te da acceso a tener algo en el estómago, entre comillas lo más barato, porque no siempre es el mismo precio, y si me alcanza el tiempo recorreré otras panaderías porque debo ir a trabajar”.





Materia Prima



Desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro aseguraron que supervisarán las más de 700 panaderías en Caracas para verificar que se está pan produciendo a máxima capacidad y que además se cumplan ciertas normas. Amenazaron que a quienes no acaten la ley, les será ocupada la panadería y transferida a los “Clap” para “ponerlas a producir”.



Sin embargo, los panaderos en Caracas piden tener toda la materia prima para producir, insisten que no es solo un tema de la harina de trigo, sino de la manteca y la levadura.



“Si ellos quieren acabar con las colas, tiene que haber suministro equitativamente para todos”, insiste Manuel, encargado de una panadería cerca de la esquina de carmelitas en el centro de Caracas.



Explica que si todas las panaderías tienen su materia prima, que no falle, no tiene por qué haber cola, “pero de nada sirve que yo tenga 300 sacos de harina y el vecino no tenga ni uno, todos van a venir para acá, pero además el problema es que yo no puedo apoyar a mi vecino comerciante porque soy multado, (…) por ejemplo, yo ahorita tengo harina pero no tengo levadura”.



Asimismo, Augusto, encargado de la caja en otra de las panaderías, fue claro en asegurar que el problema es de la demanda, “el pan es lo más accesible que tiene la gente para comer, por precio, demasiada demanda, el vicepresidente hablaba de que había que usar un promedio de 10 sacos (de harina de trigo) diario, pero yo uso 14 y no me doy abasto”.



Publicidad