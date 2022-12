A mí no me gusta Zurriaga porque no tiene 'caché', dice doña 'Mechas'

Mercedes Plata, la señora que aparece en un video invitando a votar por Juan Manuel Santos ‘Juanpa’, habló con BLU Radio y dio gracias por elegir a su candidato. “Gracias Dios mío, gracias para todos los que votaron por mi Juanpa, porque comprendieron que era un buen presidente”. (Vea el video: “Yo no votaré por Zurriaga” )

Además reveló que el video no fue grabado como respuesta al de ‘La loca de las Naranjas’, sino que fue espontáneo. “Ni de chance pasó por mi mente responderle a ese tal video de la ‘loca de las naranjas’”.

Agregó que cuando el reelecto presidente Juan Manuel Santos la vistió, “solamente conversamos de a ver si me saca un programita para los viejitos que están desprotegidos, entonces yo quiero a ver si se puede sacar un programita para nosotros”.

Dijo que no le gustó el candidato Óscar Iván Zuluaga porque "lo que pasa es que no me gustaba 'Zurriaga' porque no tiene caché".

Finalmente, comentó que el presidente Santos le aseguró que buscará que ella haga parte del programa de viviendas que se realizará en Villavicencio y le agradeció “a todos los que se dieron cuenta que había que votar por 'Juanpa'”.