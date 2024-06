A patadas y cachetadas, hombre golpeó a su propia hija en Melgar, Tolima

Las terribles imágenes de un hombre golpeando con la mano y dando patadas a su hija, una menor de edad de aproximados dos años, en una de las vías más transitadas de Melgar, Tolima, ha causado conmoción.

“Un hombre, al cual vimos que llevaba una caja con estas ventas de chocolates, llevaba una niña de la mano, pero, lamentablemente, aquí en el centro de Melgar vimos cuando iba golpeando a la niña dándole patadas por la parte de atrás y palmadas en la carita, como dos veces que la hizo hasta sangrar”, así lo relató a Blu Radio, un melgarense, quien solicitó la reserva de su nombre, por miedo a represalias.

Pese a que la escena era observada por varios ciudadanos, ninguno quiso intervenir para ayudar a la niña, que trataba de contener el llanto para no seguir siendo golpeada.

“En el momento yo pasaba por ese sector, la gente solamente gritaba y no hacía nada, pero yo me baje, traté de detenerlo, pero llevaba mi señora madre conmigo que se puso nerviosa y no me dejó continuar con atraparlo y poder grabar a este hombre. La gente del alrededor solamente gritaba, pero nadie se atrevió a colaborar para detenerlo. Lamentablemente el nombre cogió a la niña y salió corriendo”, agregó

Publicidad

El preocupado ciudadano relató lo sucedido a las autoridades de Policía, quienes llegaron luego del llamado de la comunidad.

“En algún momento perdimos de vista con él, llegó la Policía, lo tratamos de ubicar en diferentes sectores de aquí del centro de Melgar, pero fue imposible, un hombre de alrededor de 1.75 de altura, tez de blanca que vestía un Jean claro, un buzo claro, con un carriel cruzándole el pecho como tal y la pequeña niña, que se veía que no pasaba de los dos años, lamentablemente fue brutamente agredida delante de muchas personas y nadie actuó para detener a este hombre”, puntualizó

Publicidad

El relató del ciudadano lo escalamos a la Secretaria de la Mujer del Tolima y, desde allí, inició el proceso de la ruta de atención para ubicar a la menor para el restablecimiento de sus derechos y pueda recibir orientación en este caso de violencia contra una mujer, además de una atención integral en salud física, mental, sexual.

“Hoy estamos revisando este caso de violencia contra una menor edad y hoy ya se dinamizó y se activó la ruta, que debe seguir nuestra dupla de género para poder dar y asesorar a la familia. En este caso de violencia y poder, hay qye hacer las respectivas denuncias”, dijo Luz Nelly Arbeláez Gómez, secretaria de la Mujer en el Tolima.

La comisaría de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Melgar, ya están activos en este repudiable caso y se espera la recopilación de los videos de las cámaras de seguridad del sector para poder ubicar al padre agresor.