A punto de irse a los golpes terminó discusión en Concejo de Medellín

El jueves en la tarde en el Concejo de Medellín varios cabildantes estuvieron a punto de irse a los golpes, en medio del debate sobre el Proyecto 300, que busca darle facultares al alcalde Aníbal Gaviria para reestructurar las entidades descentralizadas, lo que ha generado temor de que se privatice Empresas Públicas de Medellín.



En entrevista con Blu Radio, el concejal Miguel Andrés Quintero explicó que publicó en Twitter varios mensajes en los que mencionaba a su colega Robert Bohórquez, lo que caldeó los ánimos.



Sin embargo, Bohórquez explicó que se sintió ofendido por los mensajes con palabras soeces que escribió el otro cabildante.



El concejal Quintero critica frecuentemente el Proyecto 300, lo que consideró como “entregarle un cheque en blanco al alcalde Gaviria para que haga lo que quiera”.



A su turno, Bohórquez, defensor del alcalde, prometió que con la aprobación del proyecto no se privatizará Empresas Públicas de Medellín.



“Yo les garantizo que tengan plena confianza que EPM no se va a privatizar, los concejales, la ciudadanía, el país no van a permitir eso, dejo mi palabra que si se llega a privatizar EMP no vuelvo a aspirar a ningún cargo público porque confío plenamente en el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria”, finalizó.