A sanción presidencial ley que elimina cobro jurídico en créditos del Icetex

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este miércoles la conciliación del proyecto de ley que elimina los cobros prejurídico y jurídico en los créditos del Icetex, con lo cual la iniciativa pasa ahora a sanción presidencial.

“La ley no tenía especificado quién acarreaba con los costos de estos cobros; sino que se iban a la ley global, con lo cual cada estudiante asumía ese costo. El Icetex tiene que ser de fomento social y no financiero, por lo cual, con la norma aprobada, hoy este cobro no se puede hacer hasta que esté recibida la demanda”, explicó la senadora Susana Corres, del Centro Democrático.

Adicionalmente, el Icetex tendrá la autonomía hasta de quitar los créditos y los intereses, dependiendo de cada situación. “El 97 por ciento de los jóvenes que recurren a esa entidad son de estratos 1, 2 y 3, ahí es donde tenemos que revisar el tema porque no tienen los recursos de más para pagar esos cobros”, agregó la congresista.

Daniel Torres, representante de los usuarios del Icetex, celebró la aprobación y recordó que el proyecto, de autoría del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, pasó por ocho debates, pues se hundió en la conciliación en su primer trámite.

“El Icetex venía entregándoles más de $85.000 millones en contratos a los ‘chepitos’, a las casas de cobranza, y ellos se quedaban con ese dinero de nuestro bolsillo, de los deudores; esto le pone un freno a eso. Nosotros, los usuarios, cuando quedábamos en mora teníamos que pagar una mordida del 10 por ciento sobre el valor que teníamos en deuda para poder evitar las llamadas hostigantes, reportes en las centrales de riesgos y los embargos”, agregó Torres.

Según datos de la asociación de usuarios del Icetex, a la fecha los deudores han pagado más de $250.000 millones en solo intereses, con lo cual terminan pagado dos o tres veces el valor del crédito.