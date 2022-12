A última hora, cientos de conductores realizan revisión técnico-mecánica

Este 1 de diciembre comienzan a emitirse de manera automática las multas para aquellas personas que no realizaron la revisión técnico-mecánica de sus vehículos. Por eso, en la noche de este lunes más de 500 conductores acudieron a un centro de revisión que funciona 24 horas ubicado en la calle 80 con Avenida Boyacá. (Escuche además: Descubra en qué consiste la revisión técnico-mecánica ).

Varios conductores se mostraron inconformes y molestos pues acudieron al sitio desde muy temprano y pasaron la media noche, por lo que ahora no les queda más que esperar que la multa les llegue a su domicilio.



“No es justo que pongan estas leyes. No se justifica que estén certificando a la gente así (…) La duda que hay es si se vence hoy o es un preaviso, nadie ha dado una respuesta”, señaló un conductor.



Según el más reciente Registro Distrital Automotor son más de 2’139.000 vehículos inscritos en Bogotá, de los cuales al 30 de noviembre cerca de 508 mil no han cumplido con el requisito de realizar la revisión técnico-mecánica.