“Acercamiento a narcos se dio por invitación de Germán Chica”: Francisco Galán

invitación del exasesor presidencial Germán Chica.

Este es el texto del comunicado:

Quiero dirigirme a la opinión nacional para aportar a la reflexión sobre la paz y la fallida propuesta de sometimiento de los narcotraficantes alias “Comba”, alias “El Loco Barrera”, alias “Cuchillo”, “los Rastrojos” y alias “Valenciano”; que se ha hecho pública y en la cual participé.

Los últimos 24 años de mi vida los he dedicado a la búsqueda de la paz. Participé en todas las negociaciones que hasta el año 2007 se desarrollaron entre los diferentes gobiernos y el ELN, participé activamente en la planeación de los escenarios “Destino Colombia” en el año 1997, donde conocí a Germán Chica, ayudé a impulsar un cese de las violencias de las bandas en Medellín entre 2009 y 2010 (gestión que estuvo autorizada y acompañada por el Gobierno Nacional a través del entonces Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl), contribuí en la formulación de la Ley Marco de Paz y envié una propuesta a la OEA sobre planeación de escenarios para la superación del narcotráfico a raíz de la convocatoria que hiciera el presidente Santos en la Quinta Cumbre de Las Américas, entre otras acciones en favor de la paz total.

Esta vez por invitación de Germán Chica, estuve participando en la elaboración de contenidos para la propuesta de sometimiento a la justicia de los mencionados narcotraficantes, para lo cual me reuní en varias ocasiones con JJ Rendón y el mismo Germán. Nunca actué como intermediario de nadie ni en representación de nadie, me limité al aporte metodológico y de contenidos.

Mi colaboración en la propuesta de entrega y desmonte del narcotráfico concluyó con los aportes que anexo con este comunicado. No conocí el resultado final. Posteriormente supe que fue entregado al Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Cuando en el mes de abril de 2007 me reuní con el entonces presidente Álvaro Uribe, para informarle mi decisión de dejar las guerras, le manifesté que no quería volver jamás a participar en ningún tipo de violencia; ni contra la guerrilla ni contra el Estado, y asumí mi compromiso de trabajar hasta las últimas consecuencias por la paz total de Colombia. Confieso que a hoy he cumplido con mi palabra.

Aún con lo ocurrido sigo pensando que la única manera de acabar con la violencia en Colombia es desmontando el narcotráfico.

Francisco Galán Bermúdez Sánchez