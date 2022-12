Acusaciones mutuas entre Checo Acosta y alcalde de Teruel tras concierto

municipio de Teruel, Huila.

El ataque al vehículo del cantante se dio luego de que el alcalde del municipio, Alexander Trujillo, le reclamara en tarima al artista por el supuesto incumplimiento en el contrato.

El alcalde de Teruel dijo que Checo Acosta “se bajó de la tarima y me fui a reclamarle que me cumpliera, él con palabras groseras me maltrata, entonces le informé a la comunidad desde la tarima que le había hecho la reclamación al Checo y terminé siendo yo el pícaro y el ladrón”.

“Le dije a la gente del pueblo que el pícaro y el ladrón está allá en el bus, porque les pagué los 25 millones de pesos”, contó el alcalde Alexander Trujillo.

El cantante de música costeña denunció a través de su cuenta en Twitter el ataque al bus en el que estaba y pidió investigar la presunta responsabilidad del alcalde, por elevar los ánimos de los asistentes al concierto.