Aerolíneas no están obligadas a reembolsar dinero de tiquetes: SuperTransporte

Ante las dudas generadas por cientos de usuarios del transporte aéreo, la Superintendencia de Transporte aclaró que de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, las aerolíneas en el país no están obligadas a reembolsar el dinero de los tiquetes que no se hayan usado por motivo de la emergencia sanitaria.

Camilo Pabón, superintendente de Transporte, aseguró que el procedimiento autorizado a las aerolíneas es la entrega de un cupón o de millas para que los viajeros puedan redimirlo en servicios en la aerolínea.

“Lo que está previsto en el decreto 482 es que las aerolíneas no están obligadas a realizar reembolsos en dinero, lo que el Gobierno les ha autorizado es que lo hagan en servicios. En el caso que reciban un boucher o millas, debe verificar las condiciones en las que va a utilizar ese producto en el momento en que decida volar”, aseguró.

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno, las aerolíneas tienen un plazo de hasta un año, después de que sea superada la emergencia, para materializar el reembolso de los productos.

Sin embargo, se ha aclarado que en caso de existir dudas, los usuarios pueden acudir a la SIC para recibir asesoría y en determinado caso adelantar un proceso en contra de las aerolíneas.