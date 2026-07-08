Agenda del día: tensión política entre Petro y De La Espriella y un triste adiós al Mundial 2026

Una jornada de alta intensidad informativa se vive hoy en Mañanas Blu, marcada por una profunda crisis institucional en Colombia tras las elecciones presidenciales, el fin del sueño mundialista y una escalada de tensión en el panorama internacional.

1. Choque de trenes: Petro acusa fraude y De la Espriella suspende empalme

El país enfrenta una grave ruptura institucional. El presidente saliente, Gustavo Petro, desconoció los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio y anunció demandas de nulidad ante el Consejo de Estado tras denunciar un presunto fraude algorítmico. Petro ratificó que asumirá la jefatura de la oposición y acusó al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de romper la Constitución al supuestamente recibir apoyo del exterior.

En respuesta, De la Espriella suspendió de inmediato el proceso de empalme, tildando al gobierno saliente de "banda de golpistas" y alertando sobre un supuesto "Plan B" para retener el poder. Ante esto, el presidente electo pidió el respaldo de las Fuerzas Armadas para proteger la democracia y condicionó cualquier diálogo al reconocimiento explícito de su triunfo.

2. Entes de control ratifican resultados y MinHacienda denuncia hostilidades

En medio del fuego cruzado, el procurador general, Gregorio Eljach, y el contralor (e), Carlos Enrique Silgado, ratificaron la legitimidad del triunfo de De la Espriella avalado por el CNE, recordando que el empalme es una obligación legal. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, interpuso una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio (asesor de De la Espriella) por injuria y calumnia, mientras que el Ministerio de Defensa anunció que, ante el bloqueo, entregará la información de la transición directamente a la ciudadanía.



3. Nuevo gabinete: Se conocen seis ministros más

Abelardo de la Espriella avanzó en la conformación de su equipo de gobierno al revelar seis nuevos nombres:

Transporte: Elsa Noguera

Elsa Noguera Comercio: Mauricio Gómez Amín

Mauricio Gómez Amín Educación: Vivian Morales

Vivian Morales Vivienda: Jaime Andrés Beltrán

Jaime Andrés Beltrán Deporte: Juliana Gutiérrez

Juliana Gutiérrez Justicia: Iván Cancino

Con esto se completan 10 de los 18 ministerios, quedando bajo la obligatoriedad de paridad de género que al menos 6 de las 8 carteras restantes sean ocupadas por mujeres.

4. Golpe al bolsillo: La inflación en Colombia vuelve a acelerarse

Las noticias económicas no son alentadoras. El DANE reportó que la inflación anualizada en junio trepó al 6,14% (frente al 5,84% de mayo), alcanzando su punto más alto desde agosto de 2024. Las alzas en vivienda, servicios públicos, alimentos y restaurantes siguen presionando el costo de vida de los colombianos.

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5. Triste adiós: Colombia eliminada del Mundial por falta de gol

En el ámbito deportivo, Néstor Morales y el equipo de Blu Deportes debatieron la prematura eliminación de la Selección Colombia en octavos de final del Mundial, tras caer en penaltis ante Suiza (0-0 en el tiempo regular). La mesa cuestionó con dureza la alarmante falta de definición de la 'Tricolor' (necesitó 19 remates para hacer un gol en el torneo) y abrió el debate sobre la continuidad de Néstor Lorenzo y el urgente recambio generacional de figuras históricas como James Rodríguez.

6. Panorama Internacional: Tambores de guerra en Medio Oriente y tragedia en Venezuela