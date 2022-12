“Ahora el malo soy yo”, dice candidato que denuncia mermelada para reelección

la Cámara de Representantes, la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría para investigar lo que se ha llamado el carrusel de la reelección.

Macías presentó ante dichos entes un documento de Excel extraído de la Casa de Nariño que sustenta la denuncia según la cual a través de contratos y auxilios parlamentarios, ahora conocidos como cupos indicativos, se coacciona para respaldar a Juan Manuel Santos de cara a un segundo mandato.

Macías afirma que a cada congresista de la Mesa de Unidad Nacional se le evaluaba frente a proyectos del Gobierno como el Marco Para La Paz, los TLC, el fuero militar y la reforma a la justicia y de ahí se les estratificaba para entregarles partidas presupuestarias de los proyectos de cada uno en sus regiones.

El periodista alega que esta maniobra es un auxilio parlamentario, figura prohibida, y las obras que se hacen no están en el plan de desarrollo.

Entre los nombres de los 170 congresistas que aparecen en el cuadro de Excel están los de Liliana Rendón y Juan Carlos Vélez, seguidores acérrimos de Álvaro Uribe, lo que demuestra, según Macías, del mismo movimiento, que es una prueba verídica.

“No he dicho que sean corruptos, he pedido que investiguen”, aseguró en Mañanas BLU Macías, quien pidió cambiar la forma como se asignan los dineros a las regiones porque “con el sistema actual se comprometen $3 billones por caprichos de congresistas y no se sigue el plan de desarrollo regional”.

Además, el candidato pidió revisar las relaciones de los congresistas con los contratistas a las que les asignan las obras.