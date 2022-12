Ahora podrá crear encuestas en Twitter

Twitter anunció que en los próximos días habilitará la opción de crear encuestas en su red social. (Vea también: YouTube lanza “Gaming”, su propia plataforma de streaming para videojuegos )

Según se explica, esta nueva herramienta permitirá que el usuario cree una pregunta con varias opciones de respuesta.

El sondeo estaría disponible por 24 horas desde el momento de la publicación y se podría generar desde computadores y aparatos móviles con iOS y Android. (Vea también: The Best Song, una aplicación para descubrir la música que no sale en radio )

Coming soon! We're rolling out the ability for everyone to create polls on Twitter: https://t.co/pH5a8q9Ujz pic.twitter.com/ijAKEMUdf1

