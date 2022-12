Ahora usted podrá decidir si recibe o no mensajes comerciales en su celular

contenido como chistes, horóscopo, juegos, canciones, entre otros.

Estos operadores están en la obligación de permitirles a sus usuarios la posibilidad de negarse de una vez por todas a que estos mensajes que tienen un costo les sean enviados.

Jorge Sánchez, superintendente delegado para la protección al consumidor, explicó que "para ese propósito van a recibir un mensaje de su operador que básicamente va a decir "responda NO si no quiere recibir en adelante invitaciones al consumo de este tipo de contenidos". Si el usuario contesta el mensaje con la palabra NO, no deberían llegar a su celular más mensajes con estas características".

También quienes ya tienen estas suscripciones activas podrán cancelarlas respondiendo un mensaje que los operadores deben enviar dando esta posibilidad. De esta forma la Superintendencia de Industria y Comercio pone un control directo de los usuarios a las ofertas que reciben de sus operadores.