Alcaldía de Bogotá dice que Maradona está arrepentido por agresión

La Alcaldía de Bogotá dijo que Maradona está arrepentido de su mal comportamiento con sus hinchas en el marco del partido por la paz.



La Secretaria de Gobierno, Gloria Flórez, lamentó el hecho y dijo que esta situación no puede opacar la fiesta que se vivió.



“Maradona se siente realmente mal. Yo no hablé con él, pero lamentablemente ocurrieron esos hechos. Lo más triste es que esto opaque la magnitud del partido y el comportamiento de la gente”, dijo.



De otro lado, Aldo Cadena, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, dijo en Mañanas BLU que los gastos de traer a Diego Armando Maradona no fueron asumidos por el Distrito y además reveló los motivos que tuvo la Alcaldía para invitarlo al Partido por la paz.



“En el caso nuestro no pagamos ni un solo peso”, dijo al manifestar que en el caso de exjugadores de la Selección Colombia los gastos fueron asumidos por Coldeportes.



Escuche en este audio las siguientes noticias:



-Emilio Tapia fue condenado por el delito de concierto para delinquir en el proceso por el carrusel de contratos.



-El presidente Juan Manuel Santos destacó el enorme impulso que recibió el proceso de paz en el continente.



-La oposición venezolana sigue criticando la participación del presidente Nicolás Maduro en la séptima cumbre de las américas realizada este fin de semana en Panamá.



-La Superintendencia de Industria le ordenó a la compañía Claro a reajustar inmediatamente las tarifas de compensación para las llamadas entre los otros operadores de telefonía móvil.



-El Ejército sigue tras la pista de los guerrilleros de las Farc que en combates en el norte de Antioquia mataron a dos soldados.



-Hay luto en Uruguay por la muerte del escritor Eduardo Galeano; la prensa uruguaya destacó la obra de quien fue sin lugar a dudas uno de los escritores latinoamericanos más importantes.



-Los trabajadores de la Universidad Nacional no descartan que las sedes de Palmira y Medellín se vinculen al paro que inicia este lunes.



-La Comisión primera del Senado busca que este lunes quede aprobada en quinto debate la Reforma de Equilibrio de poderes.



-Las autoridades del Cauca investigan los móviles y autores de la muerte violenta, en las últimas horas, de un concejal del municipio de Morales, Cauca.



-Las condiciones climáticas han dificultado las labores de hallazgo de las dos avionetas accidentadas en Santander.



-Un nuevo caso de "Usted no sabe quién soy yo" se registró en Armenia, en donde un funcionario de la Gobernación del Quindío protagonizó un escándalo y amenazó a varios miembros de la Policía.



-El consejero de los resguardos del Cauca, Feliciano Valencia, se comprometió a no volver a protagonizar actos bochornosos, luego de ser sancionado la justicia indígena por haber ocasionado un accidente conduciendo borracho un vehículo oficial.



-Autoridades reportan incremento de paseos millonarios en Barranquilla.



-Hinchas de los equipos Jaguares de Montería y Atlético Nacional de Medellín se enfrentaron y protagonizaron desórdenes, en las afueras del estadio de Montería.



-Se confirmó que Pearl Jam visitará Colombia el próximo 25 de noviembre.



-Luego del anuncio de que Hillary Clinton busca la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos se espera que hoy Marco Rubio, senador cubano-estadounidense, también anuncie su aspiración presidencial.



-Marruecos desmanteló una célula yihadista que pensaba asesinar a "personas con convicciones religiosas contrarias a las suyas”, en una población situada a apenas unos 20 kilómetros al sur de la ciudad española de Melilla.



-El llamado equipo por bogotá, representado por Carlos Fernando Galán, Enrique Peñalosa y David Luna, presentará un proyecto de ley que buscará que se controlen los incrementos en el predial para que no se repitan casos como el que está viviendo Bogotá.