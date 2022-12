Alfonso Vives reconoce que le pidieron dinero para campaña de Andrés F. Arias

juicio contra Andrés Felipe Arias, aseguró que terminó testificando por solicitud de la Fiscalía y reconoció que le pidieron dinero para la campaña presidencial del exministro.

“No aporté dinero. Sí vinieron a buscar plata: ‘oiga venga colabore que el señor ha colaborado con el campo’. Yo les dije a mí no me venga a pedir plata. No tengo”, reveló.

Agregó que sí recibió dinero del programa y ofreció perdón por este hecho, aunque afirmó que lo hizo por una mala asesoría de Enrique Antonio Angarita Rada, funcionario de IICA.

“Yo contraté a una persona para que presentara los proyectos y me asesorara. Yo le pagué para presentar esos proyectos y eso fue lo que me llevaron a que me condenaran”, indicó Vives, quien aceptó cargos y pagó 34 meses de cárcel.

La Corte Suprema de Justicia condenó, por estos hechos, a 17 años y cuatro meses de prisión al exministro Andrés Felipe Arias.

El alto tribunal lo halló responsable de los delitos de celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos de ley y peculado por apropiación y en favor de terceros.