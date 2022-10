Angelino Garzón, dispuesto a dialogar con La U sobre posible aval

A través de una carta, el ex vicepresidente Angelino Garzón advirtió que renunciaría a su aspiración a las alcaldías de Cali o Bogotá, si el Congreso aprueba proyecto de unificación de periodos, aunque implícitamente anunció que aceptaría el aval del Partido de La U para ser su candidato.

Esta es la carta completa de Angelino Garzón

Bogotá D.C. Noviembre 24 de 2014

"Agradezco y valoro positivamente la invitación de los concejales del Partido de la U de Bogotá"

En lo personal agradezco y valoro positivamente la invitación que me hicieron el día 20 de noviembre los 7 concejales del partido de la U de Bogotá, en el sentido que aceptara ser candidato por dicho partido a la Alcaldía de Bogotá D.C.

Como no se trata de una simple aspiración personal, una vez más manifiesto públicamente que aceptaré cualquier decisión que tome la nueva dirección colegiada del Partido de la U en esta materia. Igualmente reitero que si el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley presentado por el señor Presidente de Colombia sobre unificación electoral, no seré candidato a la Alcaldía de Cali ni de Bogotá, porque considero que dicho proyecto va contra la búsqueda de la paz, el desarrollo de la democracia local, favorece el clientelismo político regional y la compra y venta de votos.

Como soy un trabajador por la paz, la democracia y el respeto por los derechos humanos, desde ya estoy convocando a una reunión nacional para los días 14 y 15 de mayo de 2015 en la ciudad de Cali con el fin de tratar temas relacionados con la paz, el diálogo, la equidad y la inclusión social, fecha en la cual, como lo he expresado públicamente en reiteradas ocasiones, diré si soy candidato a la Alcaldía de Cali, Bogotá o sencillamente me toca esperar hasta el 2018, cuando se eligen en Colombia Presidente y Vicepresidente, anotando que para esa ocasión ya no estaré atado a los procedimientos jurídicos que menciona el Consejo Nacional Electoral.

Felicito a la nueva dirección colegiada del Partido de la U y fraternalmente les expreso que si deciden invitarme a dialogar sobre un posible aval para mi candidatura, estoy dispuesto a hacerlo. Hasta donde yo recuerdo, cuando el partido de la U me dio el aval en el año 2010 como candidato a la Vicepresidencia de la República, en ningún momento me solicitó como condición previa el ingreso por escrito a dicho partido.

Igualmente reitero mis sentimientos de gratitud y reconocimiento por esta colectividad y aclaro que respetando el derecho del Partido de la U a escoger libremente su candidato en Cali o Bogotá, tomé la decisión de renunciar al mismo el 25 de agosto de 2014, bajo el principio de que el derecho del uno es el derecho del otro. En mi opinión todos los partidos políticos deben estar abiertos a avalar personas que sin ser militantes de los mismos llenen los requisitos éticos y profesionales que se requieren para ser buenos candidatos y candidatas a gobiernos locales y regionales.

Los problemas y dificultades que se viven en Bogotá, Cali y en diversas partes del país, no los vamos a resolver a corto plazo solamente con esfuerzos partidistas. Lo que la población está requiriendo es que seamos capaces de dejar a un lado los colores de cada uno de los partidos y lleguemos a un camino de esfuerzos comunes de la izquierda, el centro y la derecha, que hagan posible la unidad en la diferencia a través de un pacto político y social por el presente y futuro de Bogotá, Cali y en general de todo el país.

ANGELINO GARZÓN

Ex Vicepresidente de la República