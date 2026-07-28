Angie Rodríguez: "Quien más necesita ayuda psicológica es el presidente Petro"

En diálogo con Mañanas Blu, Angie Rodríguez, quien fuera la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actual funcionaria del Fondo de Adaptación, rompió el silencio sobre su estado de salud mental y su tensa relación con el presidente Gustavo Petro.

Rodríguez, quien se encuentra actualmente bajo una incapacidad médica, denunció lo que considera una campaña de estigmatización por parte del mandatario, quien utilizó su diagnóstico psiquiátrico para cuestionar su idoneidad en el cargo.

El origen de la crisis y el papel del mandatario

Rodríguez aclaró que su condición, diagnosticada formalmente en noviembre, consiste en cuadros de depresión y ansiedad, los cuales describe como "una profunda tristeza" y un "estado de alerta y miedo constante". Lejos de ser una condición ajena a su labor, la funcionaria fue enfática en señalar la responsabilidad del entorno gubernamental en su deterioro emocional.

"La ansiedad y la depresión surgen cuando la persona sufre unas situaciones extremas a las que el propio gobierno y el propio presidente, tengo que decirlo, me llevó". Al ser consultada sobre si consideraba al presidente Petro como el causante de su situación, Rodríguez fue contundente: "Creo que es mi mayor victimario".



Un llamado a la ayuda profesional

Finalmente, Rodríguez lanzó una dura crítica a la estabilidad emocional del mandatario tras los ataques recibidos a través de redes sociales. Al referirse a las burlas y el tono del presidente en sus trinos, la funcionaria concluyó que la necesidad de apoyo profesional no es exclusiva de ella.

"Creo que incluso la persona que más necesita ayuda en este momento, en ese ámbito, es él, porque su nivel de incoherencia es tan contradictorio que no encuentro razón para haberme mantenido en el cargo".

Denuncia de estigmatización y doble moral

La funcionaria calificó de "desafortunadas, estigmatizantes" y repudiables las declaraciones del presidente, señalando que tener un diagnóstico psiquiátrico no debería ser utilizado como una herramienta para invalidar a una persona profesionalmente.

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Rodríguez defendió su capacidad intelectual mencionando que, a pesar de su diagnóstico, mantuvo un excelente desempeño académico en su doctorado y recibió condecoraciones por su trabajo en diciembre.

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia de las contradicciones de Petro. Según Rodríguez, el presidente conocía su situación desde noviembre y, aun así, decidió asignarle mayores responsabilidades, como el cargo de superintendente ADOC ante la Nueva EPS y la gerencia del Fondo Adaptación.

"Su relato no coincide con sus acciones", señaló la funcionaria, subrayando que si el presidente realmente la considerara incompetente por su salud mental, no la habría mantenido en cargos de tan alta responsabilidad. Para Rodríguez, esta actitud refleja una profunda falta de coherencia en el Ejecutivo.

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Escuche aquí la entrevista: