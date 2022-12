Aprendí cómo se le contesta a Uribe, a mí él no me da miedo: César Gaviria

El expresidente César Gaviria , jefe de campaña de Juan Manuel Santos , habló de su regreso a la actividad política, de sus diferencias con otros políticos y de la coalición que se ha ido armando para apoyar al candidato presidente en esta segunda vuelta.

“Me alegra ver que Clara López , Aída Abella , los verdes y que el progresismo está con Santos porque de lo que se está hablando no es de unas simples elecciones sino de dos ‘colombias’ distintas. Esa gente está aquí porque tienen claro porque habrá una democracia más equitativa”, aseguró el exmandatario.

Respecto al tono que ha usado desde que llegó a la campaña de Santos, Gaviria manifestó que esa campaña estaba siendo maltratada con cosas inciertas por parte del expresidente Álvaro Uribe . “No entiendo por cuál razón no las respondían en el tono que él habla. La gente se debería acordar que yo le hice oposición a Uribe por 4 años porque él estaba empecinado en borrar de la faz de la tierra el Partido Liberal y porque en un momento muchas de sus políticas no me satisfacían”, expresó.

“Aprendí cómo se le contesta al expresidente Álvaro Uribe, a mí él no me da miedo, no he pretendido insultarlo sino responderle por las cosas que dice, algunas inauditas, como cuando dijo que tenía pruebas de que la primera campaña de Santos había recibido dinero del narcotráfico”, agregó.