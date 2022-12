Así celebraron en Cómbita, Boyacá, nuevo triunfo de Nairo Quintana en el Giro

se mantiene hasta ahora en el liderato de la carrera.

Luego de una eucaristía que duró casi dos horas, en donde pidieron por el triunfo del boyacense Nairo Quintana, el pueblo se reunió en el parque para celebrar.

“El giro no ha terminado”

El colombiano Nairo Quintana, líder desde el martes en el Giro de Italia y que este jueves mantuvo su ventaja en cabeza de la prueba, a tres días para el final, señaló que cree que todavía su victoria no está asegurada y que tendrá que tener cuidado con sus rivales.

"El Giro no ha terminado. Quedan etapas muy duras y hasta no cruzar la última raya en Trieste no estará decidido. Los problemas físicos ya han pasado y creo que mañana (viernes) puedo hacer una buena crono y defender la maglia rosa sin perder tiempo, que es lo importante", apuntó en un comunicado de su equipo, el Movistar.

El subcampeón del Tour de Francia del pasado año dijo ser optimista ante el perfil de esa contrarreloj del viernes.

"Es una contrarreloj que me agrada. Tiene un desnivel bastante alto y se adapta a mis condiciones. No sé si me va mejor a mí o a (Rigoberto) Urán, porque también hay un tramo de llano, pero yo estoy en un gran momento. Pero no sólo Rigoberto, gente como Pozzovivo o Rolland también estarán disputando el triunfo mañana", vaticinó.

Tras la etapa del jueves, ganada por el también colombiano Julián Arredondo, Quintana sigue contando con 1 minuto y 41 segundos de ventaja sobre su compatriota Rigoberto Urán, segundo de la general.

Tercero de la general es ahora el francés Pierre Rolland, a 3 minutos y 29 segundos.

"La etapa de hoy era cosa de controlar bien y, como todo el mundo ha visto, el equipo ha trabajado fantástico y me ha dado mucha tranquilidad. Hemos controlado perfectamente las distancias con la fuga para que no se fuesen mucho y después ha sido una subida tranquila, menos dura de lo que nos esperábamos, aunque hubo bastantes ataques, sobre todo por la parte de Rolland. Yo he controlado lo que me correspondía y he dejado a los otros que se preocupasen de lo que les interesaba a ellos", aseveró.

Quintana se colocó líder del Giro tras su brillante victoria el martes en la decimosexta etapa y desde entonces es el gran favorito a la victoria final.

"Estoy muy feliz con estos días de líder del Giro. Noto el cariño de los 'tifosi', noto que me quieren y que se alegran de que sea el líder. Está siendo un Giro de Italia hecho para colombianos. Me alegra mucho la victoria de Arredondo, que además lleva la camisa de la montaña, que también nos identifica a los colombianos", señaló.

AFP.